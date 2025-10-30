Đèo nối Đà Lạt - TPHCM xuất hiện vết nứt dài 10m

Ngày 30/10, lãnh đạo UBND xã Sơn Điền, Lâm Đồng cho biết, đèo Gia Bắc qua địa phương tiếp tục xảy ra sạt lở đất khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn.

Theo đó, do mưa lớn kéo dài, nhiều vị trí taluy dương sạt lở làm đất đá, cây rừng ngã đổ xuống mặt đường đèo. Cơ quan chức năng cũng ghi nhận vết nứt dài 10m chạy dọc trên mặt đường, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Vết nứt chạy dọc trên đường đèo Gia Bắc (Ảnh: Văn Đức).

Theo lãnh đạo xã Sơn Điền, tình trạng sạt lở đất khiến giao thông qua đèo Gia Bắc bị gián đoạn, ách tắc nhiều giờ.

Hiện, các cơ quan chức năng tiến hành dọn dẹp đất đá, điều tiết phương tiện qua các khu vực sạt lở.

Trước đó, rạng sáng 28/10, đèo Gia Bắc xuất hiện 7 vị trí sạt lở đất, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện.

Cây rừng ngã đổ chắn ngang đèo Gia Bắc (Ảnh: Văn Đức).

Trong số 7 điểm sạt lở có 2 điểm được ghi nhận khối lượng lớn đất đá vùi lấp mặt đường, cần nhiều thời gian để xử lý. Đến chiều 28/10, các vị trí sạt lở được xử lý, tuyến đèo Gia Bắc được thông xe.

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km nằm trên quốc lộ 28 nối quốc lộ 1A với quốc lộ 20. Đây là một trong những tuyến giao thông kết nối Đà Lạt - TPHCM.