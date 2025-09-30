Phát huy lợi thế sân bay Long Thành, đưa Đồng Nai "cất cánh"

Sáng 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Nai (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức. 450 đại biểu đại diện hơn 131.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh dự đại hội.

Trưởng ban Nội chính Phan Đình Trạc cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham quan gian hàng trưng bày tại đại hội (Ảnh: Công Nghĩa).

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội cùng các lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành: Cao Bằng, Tây Ninh, Lâm Đồng, TPHCM.

Báo cáo chính trị nêu chủ đề Đại hội: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển tỉnh Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”; phương châm đại hội là: “Đoàn kết - tiên phong - đột phá - hội nhập - phát triển”.

Sau hợp nhất, Đồng Nai trở thành một trong những tỉnh có quy mô lớn của cả nước, là tỉnh biên giới, đa dạng văn hóa, dân tộc, tôn giáo.

Đồng Nai có vị trí chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp siêu đô thị TPHCM, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực.

Ngoài ra, Đồng Nai có quỹ đất rộng, lực lượng lao động dồi dào, đặc biệt sân bay Long Thành đi vào hoạt động cùng với hành lang sông Đồng Nai sẽ tạo nên "động lực kép" để địa phương bứt phá phát triển, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thương mại, logistics, nông nghiệp công nghệ cao lớn nhất cả nước.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Công Nghĩa).

Về mục tiêu, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai định hướng đến năm 2030 xây dựng tỉnh phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo chính trị cũng nêu rõ 29 chỉ tiêu lớn về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên - môi trường, quốc phòng, an ninh; trong đó có chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 bình quân đạt từ 10%/năm trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu, báo cáo chính trị xác định 8 nhóm giải pháp then chốt, trọng tâm là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mô hình tăng trưởng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể; đồng thời tăng cường hợp tác, liên kết vùng, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hình thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài ra, Đảng bộ tập trung điều chỉnh quy hoạch tỉnh, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực; hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, hình thành các trung tâm logistics, thương mại dịch vụ chất lượng cao; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh và bảo đảm quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định 3 nhiệm vụ đột phá, 8 giải pháp chính và 21 giải pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong đó, tỉnh sẽ triển khai 34 chương trình, đề án, nghị quyết cùng 46 dự án, công trình trọng điểm. Đây được xem là khung hành động chiến lược, đồng bộ và toàn diện nhằm đưa Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, xanh và hiện đại, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước.