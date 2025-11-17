Đất đá đổ ập xuống xe khách chở 32 người trên đèo Khánh Lê, 5 người tử vong

Ngày 17/11, bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, xác nhận vụ sạt lở xảy ra trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê làm 5 người tử vong. Trong số này, 3 nạn nhân đã được đưa ra ngoài, 2 người còn lại đang bị đất đá vùi lấp.

Ngoài các nạn nhân tử vong, vụ sạt lở còn khiến 13 người bị thương, đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào hơn 23h ngày 16/11 tại đèo Khánh Lê, khi đất đá từ taluy dương bất ngờ tràn xuống mặt đường và vùi trúng xe khách chở 32 người.

Lực lượng chức năng đang huy động máy móc, phương tiện, nhân lực tại chỗ để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống mặt đường, gây nguy hiểm. Chính quyền xã đã triển khai lực lượng hỗ trợ cứu nạn và điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng ứng cứu người bị nạn mắc kẹt trên xe khách (Ảnh: Hoàng Đức).

Trước đó, vào 18h ngày 16/11, một vụ sạt lở khác xảy ra tại đèo Khánh Sơn (thuộc tỉnh lộ 9), đoạn qua xã Cam An, vùi lấp 3 người.

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân, trong đó một người tử vong, người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, địa phương có mưa vừa đến mưa to, rải rác có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ hơn 120mm. Mưa lớn diện rộng khiến nhiều khu vực trong tỉnh xảy ra sạt lở và ngập sâu.