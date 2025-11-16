Sạt lở đèo Violắc ở Quảng Ngãi, giao thông ùn tắc

Chiều 16/11, ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch UBND xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết khoảng 13h30 cùng ngày, đoạn đèo Violắc qua địa bàn xã bị sạt lở. Hàng trăm m3 đất đá vùi lấp mặt đường khiến giao thông ùn tắc.

Lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã lập chốt chặn ở 2 đầu để cảnh báo cho người tham gia giao thông. Sở Xây dựng điều động lực lượng, thiết bị xử lý vị trí sạt lở để thông đường.

Lực lượng chức năng xử lý điểm sạt lở để thông xe tạm thời (Ảnh: Nguyễn Linh).

Đến khoảng 16h cùng ngày, một phần đất đá đã được dọn dẹp, phương tiện giao thông có thể di chuyển qua điểm sạt lở.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khu vực đèo Violắc có mưa lớn, sương mù dày đặc nên người tham gia giao thông cần chú ý các biển cảnh báo, hoặc chọn tuyến đường khác để di chuyển.

Đèo Violắc nằm trên tuyến quốc lộ 24 nối khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi với phía Tây. Đèo khá hiểm trở, mặt đường hẹp, thường xuyên bị sạt lở, sương mù che khuất.

Tháng 8, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.350 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 24, đoạn từ xã Ba Tơ đến xã Kon Plông.

Theo đề xuất, trong năm 2025, Quảng Ngãi đề nghị được hỗ trợ 1.150 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đoạn đường chạy qua đèo Violắc. Phần kinh phí còn lại sẽ được sắp xếp trong các năm kế tiếp.