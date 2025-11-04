Đà Nẵng xác định vùng nguy hiểm để sơ tán dân, tránh bị cô lập trong bão

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), ngày 4/11, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu chính quyền địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống bão trong khi thành phố vẫn đang khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Các địa phương, đặc biệt là khu vực từng thiệt hại, được yêu cầu phải rà soát, xác định vùng nguy hiểm (sạt lở, ngập lụt, lũ quét...) để chủ động di dời, sơ tán người dân, không để xảy ra tình trạng cô lập, thiếu lương thực, nước uống, thuốc men.

Lực lượng chức năng phường Quảng Phú giúp người dân chằng chống nhà cửa (Ảnh: A Việt).

Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương theo dõi sát dự báo thời tiết, tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó, nâng cao ý thức phòng tránh nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, phát huy kinh nghiệm từ đợt lũ vừa qua trong huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, bảo đảm lương thực, nước sạch, thuốc men, nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực bị chia cắt, không để xảy ra tình trạng thiếu đói hoặc rét.

UBND thành phố được giao điều hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, không để xảy ra “lũ chồng lũ”, khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông phục vụ cứu hộ, vận chuyển hàng hóa.

Đồn Biên phòng Đắc Pring giúp nhân dân gặt lúa trước bão (Ảnh: Thanh Tâm).

Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Công an thành phố được chỉ đạo hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ tại những khu vực xung yếu.

Cùng ngày, Sư đoàn 315 Quân khu 5 cho biết đã triển khai công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Chỉ huy Sư đoàn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ”.

Sư đoàn 315 Quân khu 5 chuẩn bị các trang thiết bị ứng phó với bão số 13 (Ảnh: A Núi).

Các cơ quan, đơn vị được chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt 24/24h.

Chủ động kiểm tra gia cố, chằng chống doanh trại, kho tàng, khu tăng gia sản xuất, nhà ở, chăn nuôi, cây xanh. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, nhất là đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng ứng phó sau bão.