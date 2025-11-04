Đà Nẵng xác định vùng nguy hiểm để sơ tán dân, tránh bị cô lập trong bão
(Dân trí) - Đà Nẵng yêu cầu các địa phương từng thiệt hại trong đợt lũ vừa qua, xác định vùng nguy hiểm để chủ động sơ tán dân, không để xảy ra tình trạng cô lập, thiếu lương thực khi bão Kalmaegi đổ bộ đất liền.
Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), ngày 4/11, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu chính quyền địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống bão trong khi thành phố vẫn đang khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.
Các địa phương, đặc biệt là khu vực từng thiệt hại, được yêu cầu phải rà soát, xác định vùng nguy hiểm (sạt lở, ngập lụt, lũ quét...) để chủ động di dời, sơ tán người dân, không để xảy ra tình trạng cô lập, thiếu lương thực, nước uống, thuốc men.
Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương theo dõi sát dự báo thời tiết, tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó, nâng cao ý thức phòng tránh nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, phát huy kinh nghiệm từ đợt lũ vừa qua trong huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, bảo đảm lương thực, nước sạch, thuốc men, nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực bị chia cắt, không để xảy ra tình trạng thiếu đói hoặc rét.
UBND thành phố được giao điều hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, không để xảy ra “lũ chồng lũ”, khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông phục vụ cứu hộ, vận chuyển hàng hóa.
Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Công an thành phố được chỉ đạo hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ tại những khu vực xung yếu.
Cùng ngày, Sư đoàn 315 Quân khu 5 cho biết đã triển khai công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.
Chỉ huy Sư đoàn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ”.
Các cơ quan, đơn vị được chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt 24/24h.
Chủ động kiểm tra gia cố, chằng chống doanh trại, kho tàng, khu tăng gia sản xuất, nhà ở, chăn nuôi, cây xanh. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, nhất là đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng ứng phó sau bão.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 4/11, vị trí tâm bão Kalmaegi trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (133-149km/h), giật cấp 16.
Trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h. Dự báo rạng sáng 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông là cơn bão thứ 13 trong năm với cường độ cấp 13.
Lúc 13h ngày 5/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Chiều hôm sau (6/11), bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 320km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong ngày 6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4.