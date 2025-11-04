Bão Kalmaegi với gió giật 185km/h gây lũ lụt diện rộng ở Philippines

Ô tô đè lên nhau do nước lũ ở thành phố Cebu (Ảnh: AFP).

Người dân phải tránh trú trên mái nhà và xe hơi trôi nổi trên đường phố ngập nước hôm 4/11 khi bão Kalmaegi tàn phá miền Trung Philippines, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán do cơn bão mạnh, vốn đổ bộ ngay trước nửa đêm.

Tính đến 8h, bão đang di chuyển về phía tây qua các đảo Cebu và Negros, với sức gió 150km/h và sức giật lên đến 185km/h, làm cây cối đổ ngã và đường dây điện bị đứt.

“Nhiều người mắc kẹt trên mái nhà đang chờ được giải cứu”, ông Rhon Ramos, cán bộ thông tin của Cebu, nói qua điện thoại, đồng thời cho biết ngay cả một số trung tâm sơ tán cũng đã bị ngập nước.

Don del Rosario, 28 tuổi, cư dân thành phố Cebu, cho biết anh cùng gia đình phải lên tầng trên lánh nạn khi bão hoành hành.

“Nước đang dâng rất nhanh. Tôi được biết lũ bắt đầu lúc khoảng 3h. Đến 4h, tình hình đã vượt ngoài kiểm soát, mọi người không thể ra khỏi nhà. Tôi đã sống ở đây 28 năm, và đây là trận bão tồi tệ nhất mà chúng tôi từng trải qua", anh nói.

Theo ông Ramos, hàng trăm người vẫn đang sống trong các khu trại tạm sau trận động đất 6,9 độ hồi cuối tháng 9 cũng đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Bão Kalmaegi càn quét, gây lũ lụt mất kiểm soát ở Philippines (Video: AP).

Ông Rafaelito Alejandro, Phó Giám đốc Văn phòng Phòng vệ Dân sự, nói trên đài địa phương rằng 387.000 người đã được di dời khỏi đường đi của bão, trong khi một người đàn ông ở tỉnh Bohol thiệt mạng do cây đổ.

Quan chức ứng phó thảm họa Danilo Atienza cho biết một người cao tuổi đã chết đuối ở tỉnh Nam Leyte. “Cụ già bị mắc kẹt trên tầng trên và không thể nhận được sự giúp đỡ”, ông nói với đài DZMM.

Philippines trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm.

Theo chuyên gia thời tiết Charmagne Varilla của cơ quan khí tượng quốc gia, với bão Kalmaegi, Philippines đã chạm mức trung bình thường niên này, và từ nay đến cuối tháng 12 có thể còn thêm “3 đến 5 cơn bão nữa”.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến bão ngày càng mạnh và thường xuyên hơn.

Theo bà Varilla, hiện tượng La Niña, một mô hình khí hậu tự nhiên làm nhiệt độ bề mặt biển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương giảm, thường đi kèm với số lượng bão nhiệt đới nhiều hơn.

Biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai trở nên nguy hiểm hơn (Ảnh: AFP).

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã khẩn trương chỉ đạo tất cả các tỉnh trưởng và chính quyền Bangkok theo dõi sát sao cơn bão Kalmaegi, được dự báo sẽ mang theo mưa lớn và nguy cơ ngập lụt tại Thái Lan từ ngày 7–9/11 năm 2025.

Chính quyền địa phương đã được yêu cầu đẩy nhanh việc thoát nước và hỗ trợ khẩn cấp cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền thông hiệu quả tới người dân qua mọi kênh để đảm bảo an toàn, bao gồm cảnh báo về tình trạng đường sá và các nguy cơ tiềm ẩn.

Tỉnh trưởng của cả 76 tỉnh được giao nhiệm vụ đảm bảo các khu vực dễ ngập, đặc biệt là ở Bangkok và các vùng kinh tế trọng điểm, được chuẩn bị tốt cho mưa lớn và khả năng ngập lụt. Các biện pháp khẩn cấp bao gồm làm sạch hệ thống thoát nước, cố định biển quảng cáo và đảm bảo cơ sở hạ tầng công cộng như cây xanh, công trình xây dựng được an toàn để ngăn ngừa tai nạn.

Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu đặt biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ ngập, đặc biệt là nơi phương tiện và người đi bộ có thể gặp rủi ro. Chính phủ đang phối hợp với các đội ứng cứu khẩn cấp, bao gồm cảnh sát, tình nguyện viên và các cơ quan truyền thông, để truyền tải cập nhật thời tiết và hỗ trợ giao thông theo thời gian thực.