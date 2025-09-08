Những cam kết của tân Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn

Ngày 8/9, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

Kết quả, với 81/82 đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Phạm Đức Ấn, tân Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: Hoài Sơn).

Phát biểu nhậm chức, ông Phạm Đức Ấn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được về công tác tại thành phố Đà Nẵng.

Theo ông Ấn, Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của miền Trung, nhiều năm liền dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và ứng dụng công nghệ thông tin.

Đà Nẵng đang có nhiều dư địa phát triển, vị trí địa lý đặc biệt quan trọng và được Trung ương dành cho những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Bên cạnh đó, ông Ấn nhấn mạnh, khi những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, thành phố sẽ có thêm động lực bứt phá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, người đứng đầu UBND thành phố Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận, thời gian tới là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm đầu tiên trong “kỷ nguyên mới”.

Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia; tiên phong phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển và phải triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhận định, thành phố còn đối mặt nhiều khó khăn và thách thức, nhất là những vướng mắc, tồn tại vẫn chưa được tháo gỡ toàn diện, triệt để.

Bên cạnh đó, những khó khăn trong giai đoạn đầu sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính cũng như vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu kiến tạo phát triển, đời sống người dân một số vùng còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh luôn thường trực.

Cam kết trước Hội đồng nhân dân và cử tri thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố đoàn kết, phát huy trí tuệ và trách nhiệm trên tinh thần chân thành, cầu thị, kỷ cương, tận tâm, tận lực, đổi mới, năng động, sáng tạo, sẵn sàng dấn thân trên tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ông Ấn cũng khẳng định sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết; tiếp tục xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, đảm bảo an sinh xã hội, trở thành cực tăng trưởng của cả nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biển đảo.

Ông nhấn mạnh sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực phát triển của thành phố, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do, nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách, đầu tư công.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng cam kết phấn đấu đưa chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23, tiếp tục cải thiện các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI.

Đồng thời, tân Chủ tịch thành phố Đà Nẵng mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, sự giám sát, hỗ trợ của Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp cùng sự đồng hành, góp ý của nhân dân và các thế hệ lãnh đạo...