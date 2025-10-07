Sạt lở 2 kè sông, Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện trạng sạt lở nghiêm trọng tại kè sông Vu Gia và kè sông Quảng Huế đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ký ban hành, trên cơ sở ghi nhận những hư hại nặng nề do mưa lũ gây ra, đe dọa trực tiếp đến đời sống và tài sản của người dân.

Tại thôn Quảng Đại, công trình kè sông Quảng Huế đã bị sạt lở nặng, ăn sâu vào chân kè tuyến đường dân sinh (Ảnh: Đại An).

Tại thôn Khương Mỹ, công trình chỉnh trị sông Quảng Huế đã bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn kè dọc tuyến đường ĐX3 qua làng Mỹ Phiếm.

Khoảng 400m kè bị sụt lún, sạt lở, trong đó có 100m hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường ĐX3. Đây là con đường huyết mạch duy nhất phục vụ việc đi lại của 128 hộ dân làng Mỹ Phiếm.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại thôn Quảng Đại, nơi công trình kè sông Quảng Huế bị sạt lở nặng nề. Đoạn qua thôn Quảng Đại dài khoảng 150m bị xói lở và sụt lún theo dạng hàm ếch, ăn sâu vào chân kè tuyến đường dân sinh và mố cầu.

Theo lãnh đạo UBND xã Vu Gia, tình trạng sạt lở này ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của 35 hộ dân tại tổ Quảng Xuyên và có nguy cơ đe dọa khoảng 6ha đất sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu triển khai ngay các biện pháp xử lý tạm thời để ngăn chặn sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Lãnh đạo chính quyền thành phố cũng giao Chủ tịch UBND xã, kiêm Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vu Gia tiếp tục thực hiện biện pháp khẩn cấp cần thiết để ứng phó, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.