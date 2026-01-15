CSGT ra quân xử lý xe khách vi phạm ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

Tối 15/1, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, thời gian qua, hoạt động của xe khách tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thềm Đại hội Đảng và Tết Bính Ngọ, Đội CSGT An Sương đã ra quân tuyên truyền, kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm đối với nhóm phương tiện này.

Lực lượng CSGT TPHCM kiểm tra, xử lý nhiều xe khách vi phạm trên địa bàn (Ảnh: PC08).

Lực lượng CSGT tập trung xử lý các hành vi như đón, trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đỗ sai quy định; chở quá số người; không sử dụng hoặc sử dụng thẻ nhận dạng lái xe trái quy định; đăng nhập bằng thẻ của tài xế khác; camera ghi nhận hình ảnh buồng lái không hoạt động…

Qua kiểm tra trong 5 ngày gần đây, Đội CSGT An Sương đã phát hiện, xử lý 62 trường hợp vi phạm, trong đó có 11 tài xế bị trừ điểm bằng lái.

Bên cạnh công tác xử lý, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp vận tải, tài xế, phụ xe để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng đề nghị các cơ sở kinh doanh ký cam kết không tiếp tay cho hành vi đón trả khách trái phép (Ảnh: PC08).

Các nhà xe được đề nghị ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; đón, trả khách đúng nơi quy định; không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi lái xe; bảo đảm phương tiện còn hạn đăng kiểm trước khi đưa vào khai thác.

Đồng thời, Đội CSGT An Sương phối hợp với các cơ sở kinh doanh, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tổ chức ký cam kết không tiếp tay cho hành vi dừng, đỗ, đón trả khách trái phép tại cây xăng; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện vi phạm.

Thời gian tới, Đội CSGT An Sương duy trì tuần tra, kiểm soát, tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe khách, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn trên địa bàn.