CSGT TPHCM dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa cụ ông đến bệnh viện cấp cứu

Tối 13/1, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, Trạm CSGT Tây Bắc vừa hỗ trợ dẫn đường, kịp thời đưa một cụ ông đến bệnh viện cấp cứu.

Lúc 21h44 ngày 11/1, tổ công tác gồm Đại úy Cao Huỳnh Tuấn và Đại úy Ngô Văn Tân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề trên địa bàn phụ trách. Khi đến khu vực gần giao lộ Phan Văn Khải - Liêu Bình Hương, tổ công tác phát hiện ô tô 5 chỗ bật đèn ưu tiên.

Tiếp cận phương tiện, cán bộ CSGT nhận được đề nghị hỗ trợ từ tài xế đưa người bệnh trên xe đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm này, cụ ông trên xe có dấu hiệu suy kiệt sức khỏe.

Cán bộ Trạm CSGT Tây Bắc dẫn đường đưa cụ ông kịp thời đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau đó, 2 cán bộ CSGT lái mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên, phát hiệu lệnh cho các phương tiện khác nhường đường, dẫn ô tô chở bệnh nhân di chuyển nhanh đến bệnh viện.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của tài xế ô tô ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước hành động kịp thời, trách nhiệm của lực lượng CSGT.

Theo PC08, việc hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp thể hiện tinh thần trách nhiệm và góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT và người chiến sỹ công an nhân dân “vì nhân dân phục vụ”, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.