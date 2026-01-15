Công an TPHCM xử lý tình trạng vỉa hè ngổn ngang biển hiệu trên quốc lộ 13

Sáng 15/1, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng phường Hiệp Bình ra quân xử lý tình trạng các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên quốc lộ 13.

Nhiều biển hiệu đặt tràn lan trên quốc lộ 13 (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp vi phạm của các hộ kinh doanh.

Cụ thể, Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định (gồm 4 ô tô và 4 xe máy).

Công an phường Hiệp Bình cũng lập biên bản đối với 12 hộ kinh doanh có hành vi lấn chiếm vỉa hè, đồng thời thu giữ các biển hiệu không đúng quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định pháp luật và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Đoàn kiểm tra tạm giữ nhiều biển hiệu đặt không đúng quy định (Ảnh: Công an cung cấp).

Quốc lộ 13 là trục đường kết nối khu vực Bình Dương với trung tâm TPHCM. Do lưu lượng xe cộ đông đúc khiến cho tuyến đường này kẹt xe triền miên. Cùng với đó, tình trạng người dân buôn bán lấn chiếm vỉa hè, tràn xuống đường cũng tạo ra cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Thời gian qua, lực lượng công an và chính quyền địa phương liên tục ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên tất cả các lĩnh vực, nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự trên tuyến đường này.