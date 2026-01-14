CSGT TPHCM ra quân dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè trước nhà hàng

Ngày 14/1, Phòng CSGT, Công an TPHCM, cho biết, thời gian qua, tại khu vực do Đội CSGT An Sương phụ trách, cơ sở kinh doanh tự ý chiếm dụng vỉa hè làm nơi để xe diễn ra khá phổ biến. Thực trạng này khiến lối đi bộ bị thu hẹp, buộc người dân phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Trước tình hình trên, Đội CSGT An Sương tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi dừng, đỗ phương tiện trên vỉa hè không đúng quy định; chiếm dụng vỉa hè để trông giữ xe trái phép; sắp xếp phương tiện gây cản trở giao thông.

CSGT TPHCM xử phạt nhiều cá nhân lấn chiếm vỉa hè (Ảnh: PC08).

Đơn vị đã ra quân kiểm tra trên tuyến đường song hành quốc lộ 22, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, cơ sở buôn bán. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 24 trường hợp để xe máy trái phép trên vỉa hè, với mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Tổ công tác cũng yêu cầu chủ phương tiện và cơ sở kinh doanh di dời xe khỏi vỉa hè, tháo dỡ biển báo, rào chắn, chiếm dụng vỉa hè trái phép. Các hộ kinh doanh phải ký cam kết không sử dụng vỉa hè để buôn bán hoặc làm nơi giữ xe.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng địa phương trong công tác quản lý trật tự đô thị, kiên quyết không để tình trạng chiếm dụng vỉa hè tái diễn.