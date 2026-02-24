Công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm ở Trường Sa

Ngày 24/2, tại Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai, giao nhiệm vụ cho các lực lượng bảo đảm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại đặc khu Trường Sa.

Tại buổi lễ, ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, trực tiếp bàn giao thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân vận chuyển ra các đảo để tổ chức bầu cử sớm.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, động viên cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân lên đường làm nhiệm vụ bầu cử ở Trường Sa (Ảnh: Trung Thi).

Ông Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang sinh sống, công tác nơi đầu sóng ngọn gió, bảo đảm mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải Quân lên đường làm nhiệm vụ bầu cử ở Trường Sa (Ảnh: Trung Thi).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, tài liệu; tổ chức bầu cử đúng luật, dân chủ, khách quan, đúng tiến độ, thực sự là ngày hội của cử tri nơi biển đảo.

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân khẳng định sẽ chủ động khắc phục khó khăn về thời tiết, hải trình; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh và cả nước.