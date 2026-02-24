Vùng từng bị lũ quét, đất vùi sẵn sàng cho tổng tuyển cử

Không để “vùng lõm” thông tin

Những ngày này dọc các trục đường trung tâm và khu dân cư ở xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân và cổ động bầu cử được treo trang trọng.

Sau đợt mưa lũ gây sạt lở năm 2025, chính quyền địa phương đã khắc phục thiệt hại giao thông, khẩn trương hoàn thiện việc trang trí, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày toàn dân đi bầu cử.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Xuân Vinh (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hùng Sơn (Ảnh: PaRai).

Theo Ủy ban bầu cử xã Hùng Sơn, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (ngày 11/2) đã thống nhất danh sách 30 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn xã có 24 thôn, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 18 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 18 tổ bầu cử.

Việc bố trí điểm bỏ phiếu được tính toán phù hợp điều kiện miền núi, có ghép một số thôn để thuận lợi cho cử tri nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn An cho biết Hùng Sơn thuộc đơn vị bầu cử số 21, cùng các xã Avương và Tây Giang. Là địa bàn biên giới, địa phương xác định phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra bị động trong mọi tình huống. Một số thôn nằm ở “vùng lõm” sóng điện thoại nên công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt.

Ngoài hệ thống loa truyền thanh, xã huy động lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự đến từng thôn phổ biến quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời phát huy vai trò già làng, người có uy tín để nhắc nhở bà con sắp xếp công việc tham gia bỏ phiếu đúng ngày. Địa phương cũng sẵn sàng phương án cử cán bộ có sức khỏe tốt đi lại giữa các thôn, bảo đảm thông tin thông suốt trước, trong và sau bầu cử.

Xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng đã niêm yết danh sách cử tri (Ảnh: Thăng Điền).

Còn theo ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, xã có 3 thôn thuộc diện “ba không” (không đường, không điện, không sóng điện thoại) với 394 hộ dân.

Để cử tri nắm rõ thông tin, xã thành lập các tổ công tác đến tận thôn tuyên truyền, trang bị bộ đàm cho trưởng thôn, duy trì hình thức “giao liên” trực tiếp.

Với đặc thù là miền núi, dễ xảy ra mưa trong thời gian bầu cử, xã Trà Leng đã lên phương án sử dụng thùng phiếu phụ, phân công công an, bộ đội, thành viên Ủy ban bầu cử vận chuyển đến từng thôn, bảo đảm mọi người dân đều được thực hiện quyền công dân.

Song song đó, Trà Leng tập trung tập huấn nghiệp vụ cho thành viên tham gia công tác bầu cử, chuẩn bị khu vực bỏ phiếu an toàn, chu đáo, trang trí phù hợp với văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số.

Phân công rõ người, rõ việc

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân và lựa chọn đội ngũ đại biểu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Với vai trò trung tâm động lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng xác định đây còn là nền tảng để xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thành phố đã triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, đồng bộ, đúng quy định.

Hội nghị giao ban nghiệp vụ công tác bầu cử tại Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Thị Kiểu).

Ngay từ tháng 10/2025, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử thành phố được thành lập, các hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ cho các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức bài bản.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức 3 hội nghị giao ban với 94 xã, phường, đặc khu theo từng cụm để thống nhất quy trình, phương pháp thực hiện.

Toàn thành phố xác định 628 đơn vị bầu cử, công tác in ấn tài liệu, bố trí kinh phí, khắc con dấu phục vụ bầu cử được hoàn tất theo đúng mốc thời gian luật định. Các Ban bầu cử đã họp phiên đầu tiên, phân công rõ người, rõ việc, tạo nền tảng triển khai các bước tiếp theo.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở và chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, người ứng cử, thể hiện sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân.

Với sự lãnh đạo của Thành ủy, điều hành quyết liệt của UBND thành phố, tham mưu của Sở Nội vụ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đà Nẵng quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này.