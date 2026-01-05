Thanh tra Chính phủ chỉ ra vi phạm tại dự án giao thông 750 tỷ đồng

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy vừa ký ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy (Ảnh: Thế Kha).

Dự án có tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng, điểm đầu tuyến sau nút giao giữa cầu Vàm Cống và tuyến tránh quốc lộ 91 (thuộc huyện Vĩnh Thạnh cũ, Cần Thơ) và điểm cuối kết nối vào tuyến tránh Rạch Giá thuộc đường hành lang ven biển phía Nam, địa phận tỉnh Kiên Giang cũ.

Tuyến đường có tổng chiều dài 51,5 km; chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Bộ Giao thông vận tải cũ (nay là Bộ Xây dựng quyết định đầu tư).

Qua thanh tra phát hiện việc chưa rà soát, hoàn thiện phân kỳ đầu tư, quy hoạch được duyệt. Quá trình lập, phê duyệt dự án không đánh giá chính xác tình trạng lún của công trình theo tiêu chuẩn thiết kế.

Dự án không cập nhật giá xăng, dầu, nhựa đường tại thời điểm phê duyệt tổng mức đầu tư. Số liệu quan trắc lún làm cơ sở tính toán chưa đầy đủ, bao quát, đảm bảo tin cậy. Công tác khảo sát còn chưa đầy đủ.

Thanh tra kết luận việc lập phê duyệt dự toán chưa đúng, trùng lắp về khối lượng làm tăng giá trị tạm tính trên 10,7 tỷ đồng, tăng giá trị hợp đồng tạm tính hơn 4,2 tỷ đồng.

“Tình trạng lún của nền đường đã vượt thiết kế của dự án giai đoạn 1, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng công trình khi khai thác, tuy nhiên chủ đầu tư chưa thực hiện đánh giá, xác định đầy đủ tình trạng lún để có giải pháp xử lý, thiết kế phù hợp cho giai đoạn tiếp theo”, kết luận nêu.

Về lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký hợp đồng, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc không lập, trình, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án theo quy định pháp luật về đấu thầu.

Dự án để xảy ra một số thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý xây dựng công trình chưa đúng tiêu chuẩn, quy định; quản lý hợp đồng tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chưa chặt chẽ theo quy định.

Dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (Ảnh: BQLDA Mỹ Thuận).

Chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

“Trong quá trình kiểm điểm, rà soát, khắc phục các thiếu sót, vi phạm, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền”, cơ quan thanh tra nhấn mạnh.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm rà soát, giảm dự toán xây dựng số tiền trên 10,7 tỷ đồng và giảm giá trị hợp đồng hơn 4,2 tỷ đồng.