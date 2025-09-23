Công an, biên phòng giúp dân gặt lúa “chạy” siêu bão Ragasa
(Dân trí) - Cùng với việc triển khai phương án ứng phó với bão Ragasa (bão số 9), lực lượng công an, biên phòng tại nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã hỗ trợ người dân gặt lúa chạy bão.
Ngày 23/9, Công an xã Luận Thành (huyện Thường Xuân cũ), tỉnh Thanh Hóa đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, rà soát những điểm xung yếu, các hộ dân có nguy cơ cao bị ngập úng, sạt lở để xây dựng phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn, chủ động ứng phó với bão Ragasa.
Trong quá trình triển khai công tác phòng chống bão, Công an xã Luận Thành đã nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của hai hộ gia đình ông Lê Ngọc Khang (SN 1962) và bà Lê Thị Vấn (SN 1959) tại thôn Quyết Tiến.
Ông Khang mắc bệnh suy tim nặng, mất khả năng lao động, trong khi vợ ông thường xuyên đau ốm. Cả hai đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, không thể tự mình lo công việc đồng áng. Còn bà Lê Thị Vấn là hộ neo đơn, không có người thân hỗ trợ.
Khi bão số 9 sắp đổ bộ, nguy cơ mất trắng vụ lúa của cả hai hộ gia đình là rất cao. Thấy vậy, Công an xã Luận Thành đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 40 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và một số người dân trong thôn tổ chức gặt lúa giúp hai hộ gia đình này.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 8 sào lúa của gia đình ông Khang và bà Vấn đã được thu hoạch và vận chuyển đến nơi an toàn.
“Khi nghe tin bão số 9 sắp đổ bộ mà hai vợ chồng tôi đều đang điều trị tại bệnh viện, tâm trạng như "ngồi trên đống lửa" vì lo cho 4 sào lúa chín ngoài đồng. Gia đình tôi rất biết ơn các đồng chí công an xã không quản khó khăn, vất vả cùng mọi người đến giúp gia đình tôi gặt và tuốt lúa, vận chuyển đến nơi an toàn", ông Khang nói.
Cũng trong ngày, tại xã Bát Mọt (huyện Thường Xuân cũ), lực lượng của Đồn Biên phòng Bát Mọt (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cũng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân địa phương gặt lúa chạy bão.
Theo cơ quan khí tượng thủy văn, bão còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 đến sáng 24/9. Sau đó khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có sự ma sát với địa hình và không khí lạnh nên cường độ bão sẽ giảm từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.
Dự báo từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.
Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,5-1m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.
Trên đất liền, từ sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.
Dự báo mưa lớn tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, khu vực Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.
Ngày 25/9, mưa tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên; ngày 26-27/9, mưa xảy ra ở khu vực Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy hiểm đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi, trung du của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ ngày 25/9 đến ngày 27/9.