Công an, biên phòng giúp dân gặt lúa “chạy” siêu bão Ragasa

Ngày 23/9, Công an xã Luận Thành (huyện Thường Xuân cũ), tỉnh Thanh Hóa đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, rà soát những điểm xung yếu, các hộ dân có nguy cơ cao bị ngập úng, sạt lở để xây dựng phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn, chủ động ứng phó với bão Ragasa.

Trong quá trình triển khai công tác phòng chống bão, Công an xã Luận Thành đã nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của hai hộ gia đình ông Lê Ngọc Khang (SN 1962) và bà Lê Thị Vấn (SN 1959) tại thôn Quyết Tiến.

Công an xã Luận Thành giúp người dân gặt lúa tránh bão số 9 (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ông Khang mắc bệnh suy tim nặng, mất khả năng lao động, trong khi vợ ông thường xuyên đau ốm. Cả hai đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, không thể tự mình lo công việc đồng áng. Còn bà Lê Thị Vấn là hộ neo đơn, không có người thân hỗ trợ.

Khi bão số 9 sắp đổ bộ, nguy cơ mất trắng vụ lúa của cả hai hộ gia đình là rất cao. Thấy vậy, Công an xã Luận Thành đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 40 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và một số người dân trong thôn tổ chức gặt lúa giúp hai hộ gia đình này.

Công an xã Luận Thành cùng hơn 40 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở và một số người dân gặt lúa chạy bão (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 8 sào lúa của gia đình ông Khang và bà Vấn đã được thu hoạch và vận chuyển đến nơi an toàn.

“Khi nghe tin bão số 9 sắp đổ bộ mà hai vợ chồng tôi đều đang điều trị tại bệnh viện, tâm trạng như "ngồi trên đống lửa" vì lo cho 4 sào lúa chín ngoài đồng. Gia đình tôi rất biết ơn các đồng chí công an xã không quản khó khăn, vất vả cùng mọi người đến giúp gia đình tôi gặt và tuốt lúa, vận chuyển đến nơi an toàn", ông Khang nói.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tại xã Bát Mọt giúp dân gặt lúa (Ảnh: Hải Chuyền).

Cũng trong ngày, tại xã Bát Mọt (huyện Thường Xuân cũ), lực lượng của Đồn Biên phòng Bát Mọt (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cũng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân địa phương gặt lúa chạy bão.