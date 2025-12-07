Người sáng lập Nuôi em còn điều hành dự án từ thiện khác, thu về 33 tỷ đồng

Trước thắc mắc của cộng đồng mạng về việc tại sao dự án Nuôi em lại dùng số tài khoản cá nhân mà không dùng tài khoản bốn chữ số giống với dự án Sức mạnh 2000, Hoàng Hoa Trung giải thích rằng tài khoản quyên góp cho Nuôi em có từ năm 2018. Dự án có dự định sẽ chuyển sang tài khoản bốn chữ số vào năm 2026.

Dự án Sức mạnh 2000 được phát động ngày 27/2/2020, nhằm quyên tiền xây trường học ở vùng cao, mục tiêu xóa toàn bộ trường tạm trên cả nước.

Theo tính toán của dự án, nếu mỗi người đóng góp 2.000 đồng mỗi ngày trong một năm, thì với 100.000 người tham gia, dự án có thể khởi công tới 292 điểm trường.

Hình ảnh dự án Sức mạnh 2000 (Ảnh: Thiennguyen.app).

Số tiền quyên góp đến thời điểm hiện tại được cập nhật trên tài khoản thiện nguyện bốn chữ số là hơn 33 tỷ đồng. Số tiền chi là hơn 32 tỷ đồng.

Tài khoản thiện nguyện 4 số là hình thức tài khoản riêng biệt do ngân hàng cung cấp cho các cá nhân, nhóm hoặc tổ chức làm từ thiện.

Như Dân trí đã đưa tin, từ đêm 6/12, mạng xã hội Threads lan truyền mạnh thông tin về dự án Nuôi em với nhiều cáo buộc thiếu minh bạch tài chính.

Bài đăng từ tài khoản alexaphan1204 cho biết, tháng 8/2022, người này nhắn tin cho Hoàng Hoa Trung để đăng ký “nuôi em” (mỗi cá nhân sẽ góp một khoản tiền nhất định để nuôi một học sinh đi học).

Sau đó, người này được cấp 1 mã nuôi em NE03905. Tiền nuôi đóng một lần là 1.450.000 đồng. Đến đầu tháng 1/2023, người này thử tra cứu nhưng mã nuôi em lại hiện tên một người khác. Từ đó, người này đặt nghi vấn, đã có 2 người nuôi cùng 1 học sinh.

Một danh sách có đến hàng chục mã Nuôi em trùng nhau cũng được tung lên mạng vào khoảng 20h tối nay, càng khiến cư dân mạng nghi ngờ rằng có những trường hợp học sinh được nuôi bởi 2-3 mạnh thường quân khác nhau. Trong khi đó về nguyên tắc, 1 học sinh chỉ có 1 người góp tiền nuôi.

Tuy nhiên, hồi âm cộng đồng mạng và nhà hảo tâm vào 22h tối ngày 7/12, Nuôi em khẳng định chưa từng ghi nhận trường hợp 2 người nuôi chung 1 em tính đến trước 6/12.

22h cùng ngày, người sáng lập dự án Nuôi em cho biết, trong ngày thứ 2 (8/12) sẽ làm việc với Ngân hàng Vietcombank để đóng băng tài khoản 0491001764766 (sau đó cập nhật lại số tài khoản mới dùng để đóng băng 0711000280294). Thời gian đóng băng dự kiến là 15 ngày.

