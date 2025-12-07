Người sáng lập Nuôi em nói gì về việc trùng mã, 1 em có tới 2 người nuôi?

Từ khoảng 20h ngày 7/12, mạng xã hội Threads chia sẻ đường link cập nhật các trường hợp trùng mã nuôi. Theo bảng thống kê trong đường link này, số trường hợp trùng mã nuôi lên đến gần 40, với mỗi mã có 2-3 người trùng.

Tuy nhiên, trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, người sáng lập dự án Nuôi em Hoàng Hoa Trung khẳng định, thời điểm trước 6/12 chưa từng ghi nhận trường hợp 2 nhà tài trợ cùng nuôi chung 1 em.

Anh cho biết dự án đang xem xét các trường hợp cụ thể để đưa ra câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất cho từng trường hợp riêng biệt.

Dự án sẽ sao lưu toàn bộ dữ liệu về anh chị nuôi và thông tin chi tiết về em nuôi tương ứng để đối chiếu tại ba địa điểm chính thức gồm: Dự án Nuôi em, Ban Giám hiệu; thầy cô tại trường học và cơ quan công an; chính quyền địa phương có thẩm quyền.

Bất kỳ nhà hảo tâm nào tham gia dự án cũng có thể liên hệ với dự án Nuôi em hoặc các đơn vị đối tác lưu trữ (trường học, chính quyền địa phương) để kiểm tra và đối chiếu chéo thông tin về em nhỏ mình đang hỗ trợ, với cơ chế đảm bảo tuân thủ quy định về bảo mật thông tin cá nhân cùng quyền riêng tư.

Trước câu hỏi Nuôi em sẽ dùng tiền ủng hộ để làm gì khi trẻ em vùng cao tới đây sẽ được hỗ trợ cơm trưa theo Nghị định 66 của Chính phủ, Hoàng Hoa Trung giải thích: “Nuôi em hoàn toàn dựa trên đơn đăng ký nhận hỗ trợ từ các địa phương, thông qua các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc nhà trường với đảm bảo là chưa nhận được hỗ trợ ăn cơm trưa theo Nghị định”.

Nói về nguồn tiền vận hành dự án, Nuôi em cho biết sử dụng 2 nguồn gồm tiền lãi đến từ các khoản tiết kiệm chưa chi đến của dự án và tiền tài trợ riêng. Nguồn tiền này hoàn toàn độc lập với dòng tiền thu - chi liên quan đến hoạt động thiện nguyện của các nhà hảo tâm. Nuôi em cũng sẽ cân nhắc lộ trình để chuyển sang dùng tài khoản 4 số thiện nguyện của MB Bank từ 2026.

Các em nhỏ trong dự án Nuôi em (Ảnh: Facebook dự án Nuôi em).

22h cùng ngày, người sáng lập dự án Nuôi em cho biết, trong ngày thứ 2 (8/12) sẽ làm việc với Ngân hàng Vietcombank để đóng băng tài khoản 0491001764766 (sau đó cập nhật lại số tài khoản mới dùng để đóng băng 0711000280294). Thời gian đóng băng dự kiến là 15 ngày.

Việc đóng băng tài khoản đồng thời với việc tạm dừng chi tiền nuôi ăn các học sinh thuộc dự án.

Hoàng Hoa Trung nói đã nhận được rất nhiều sự chất vấn của cộng đồng liên quan đến việc minh bạch thu chi của dự án dẫn đến “chính bản thân tôi cũng nghi ngờ không biết mình có đảm bảo làm đúng 100% hay không”.

Anh mong muốn được làm việc với kiểm toán độc lập để kiểm tra khách quan nghiệp vụ thu - chi tiền của dự án Nuôi Em.

Ít giờ trước, rapper Đen Vâu đã lên tiếng, làm rõ mối quan hệ giữa anh và dự án Nuôi em.

Nam rapper khẳng định, anh và ekip tham gia Nuôi em với tư cách là người ủng hộ, như các mạnh thường quân khác. Anh không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi em.

Hàng năm Đen Vâu và ekip vẫn gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án. Đây là chi phí cá nhân, nằm ngoài doanh thu bài hát Nấu ăn cho em.

Đen Vâu cũng giải thích, tất cả doanh thu từ bài hát nói trên dành cho thiện nguyện, nhưng không phải riêng dự án Nuôi Em mà còn dành cho các chương trình khác.

Nam ca sĩ mong cộng đồng mạng chưa vội kết luận, cần bình tĩnh lại và chờ câu trả lời minh bạch và rõ ràng từ đội ngũ Nuôi Em.

"Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ", nam rapper viết.

Trả lời phóng viên Dân trí, Hoàng Hoa Trung cho biết dự án đang nuôi khoảng 50.000-60.000 em là học sinh dân tộc thiểu số trên cả nước. Các trường hợp học sinh khó khăn này do nhà trường và chính quyền địa phương lập danh sách.

Trước đây, Nuôi em gửi tiền nuôi học sinh qua phòng giáo dục và đào tạo địa phương. Từ khi bỏ cấp huyện, Nuôi em chuyển thẳng tiền cho nhà trường.

Thái Kiều Yên - Hoàng Hồng