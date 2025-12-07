Nghi vấn dự án Nuôi em thiếu minh bạch: Người nuôi phản ánh gì?

Sự việc liên quan dự án Nuôi em bùng nổ trên mạng xã hội Threads vào đêm qua. Theo đó, nhiều tài khoản đưa ra các bằng chứng tin nhắn cho rằng Nuôi em thiếu minh bạch tài chính. Một trong số đó cho biết đã tin tưởng tham gia dự án Nuôi em vì Đen Vâu kêu gọi ủng hộ.

Ít giờ trước, rapper Đen Vâu đã lên tiếng, làm rõ mối quan hệ giữa anh và dự án Nuôi em.

Nam rapper khẳng định, anh và ekip tham gia Nuôi em với tư cách là người ủng hộ, như các mạnh thường quân khác. Anh không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi em.

Hàng năm Đen Vâu và ekip vẫn gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án. Đây là chi phí cá nhân, nằm ngoài doanh thu bài hát Nấu ăn cho em.

Đen Vâu cũng giải thích, tất cả doanh thu từ bài hát nói trên dành cho thiện nguyện, nhưng không phải riêng dự án Nuôi Em mà còn dành cho các chương trình khác.

Nam ca sĩ mong cộng đồng mạng chưa vội kết luận, cần bình tĩnh lại và chờ câu trả lời minh bạch và rõ ràng từ đội ngũ Nuôi Em.

"Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ", nam rapper viết.

Trưa ngày 7/12, Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án Nuôi em - cũng đã đăng bài viết trên trang cá nhân, cho biết đã ghi nhận các phản hồi từ cộng đồng và hẹn thời gian cung cấp thông tin là 22 giờ đêm nay.

Trả lời phóng viên Dân trí, Hoàng Hoa Trung cho biết dự án đang nuôi khoảng 50.000-60.000 em là học sinh dân tộc thiểu số trên cả nước. Các trường hợp học sinh khó khăn này do nhà trường và chính quyền địa phương lập danh sách.

Trước đây, Nuôi em gửi tiền nuôi học sinh qua phòng giáo dục và đào tạo địa phương. Từ khi bỏ cấp huyện, Nuôi em chuyển thẳng tiền cho nhà trường.

Với các nội dung cộng đồng mạng phản ánh, Hoàng Hoa Trung cho biết sẽ trả lời vào tối nay trên tài khoản Facebook cá nhân.

Sự việc ồn ào liên quan tới dự án Nuôi em bắt đầu xảy ra vào đêm qua trên Threads khi hàng loạt tài khoản lên tiếng tố dự án không minh bạch.

Bài đăng từ tài khoản alexaphan1204 cho biết, tháng 8/2022, người này nhắn tin cho Hoàng Hoa Trung để đăng ký “nuôi em” (mỗi cá nhân sẽ góp một khoản tiền nhất định để nuôi một học sinh đi học).

Sau đó, người này được cấp 1 mã nuôi em NE03905. Tiền nuôi đóng một lần là 1.450.000 đồng.

Đến đầu tháng 1/2023, người này thử tra cứu nhưng mã nuôi em lại hiện tên một người khác.

Từ đó, người này đặt nghi vấn, đã có 2 người nuôi cùng 1 học sinh.

Người này cáo buộc rằng, tình nguyện viên của Nuôi em đã hứa sẽ lên bài đính chính sau phản ánh của mạnh thường quân nhưng không làm với lý do bị “trôi tin”.

Người này cũng không đồng tình khi tiền mạnh thường quân đóng góp được chuyển vào tài khoản cá nhân của Hoàng Hoa Trung trong khi nhà nước đã cấm kêu gọi từ thiện về tài khoản cá nhân.

Cuộc trò chuyện giữa tài khoản alexaphan1204 với tình nguyện viên của dự án Nuôi em được chủ tài khoản chia sẻ trên Threads (Ảnh chụp màn hình).

Một bài đăng khác từ tài khoản quynhnhu30693 cho biết có tham gia dự án và nuôi một em ở Kontum.

Theo tường thuật, tháng 8, Nuôi em gửi tin nhắn báo quynhnhu30693 đóng tiền ăn cho học sinh năm học 2024-2025. Người này đã đóng mà không để ý năm học đã kết thúc.

3 tháng sau, vào tháng 11/2025, Nuôi em tiếp tục nhắn tin đề nghị đóng tiền ăn cho năm 2025-2026. Lúc này, “chị nuôi” mới thắc mắc và quyết định tạm dừng “nuôi em”. Dự án đã lập tức thu mã nuôi em của mạnh thường quân.

Một tài khoản khác cho biết, ban đầu khi các giáo viên chủ nhiệm có đăng ảnh các “em nuôi” lên nhóm chung, nhưng sau này không đăng nữa. Dự án cũng không tổ chức cho các “anh chị nuôi” lên thăm “em nuôi” như trước đây.

Dự án Nuôi em khởi xướng từ năm 2014 nhằm mục đích cung cấp bữa ăn chất lượng hơn cho trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số. Mỗi nhà hảo tâm có thể “nhận nuôi” một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Thái Kiều Yên - Hoàng Hồng