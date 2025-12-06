Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông, có thể mạnh thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13h ngày 6/12, có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10km/h.

Đến 13h ngày 7/12, áp thấp nhiệt đới trên đất liền Philippines với sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h và sau đó đi vào Biển Đông.

Chiều 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 48-72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20-25km/h, cường độ ít thay đổi.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng 8/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có thể gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (Pagasa) cho biết, áp thấp nhiệt đới (tên địa phương Wilma) đang có sức gió duy trì 45km/h và gió giật 55km/h.

Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ chính thức đi vào Biển Đông từ rạng sáng 8/12, không loại trừ khả năng mạnh lên thành bão số 16.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới có thể hướng về khu vực Trung Trung Bộ - Nam Trung Bộ và gây mưa vừa, mưa to từ Huế đến Khánh Hòa.