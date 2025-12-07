Người sáng lập dự án "Nuôi em" lên tiếng trước nghi vấn thiếu minh bạch

Ngày 7/12, trên mạng xã hội xôn xao về thông tin dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch với các nhà hảo tâm. Có những bài viết thu hút hàng chục nghìn bình luận, hàng nghìn lượt chia sẻ.

Trong số đó có những ý kiến cho rằng, khi họ tiếp nhận việc chu cấp cho một học sinh và được cấp một mã "Nuôi em", tuy nhiên khi vào tra cứu mã "Nuôi em" thì người này phát hiện mã đó lại của một người khác đang hỗ trợ.

Các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các em nhỏ tại các tỉnh (Ảnh: Nuôi em).

Ngoài ra, có ý kiến cũng cho rằng, khi họ kiểm tra thông tin một em học sinh được trợ cấp, mạnh thường quân bất ngờ phát hiện em đó đã rút khỏi danh sách "Nuôi em" từ tháng 1 năm nay, tuy nhiên tới tháng 8 năm nay, bên "Nuôi em" vẫn nhắn hỏi mạnh thường quân có tiếp tục hỗ trợ em đó không...

Liên quan tới sự việc này, chiều 7/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, anh Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án "Nuôi em" cho biết anh và các thành viên trong nhóm đang tổng hợp thông tin để trả lời đầy đủ nhất về nghi vấn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo anh Trung, trong những ngày vừa qua, đặc biệt là ngày 6/12, "Nuôi Em" đã tiếp nhận nhiều ý kiến và thắc mắc liên quan tới tính minh bạch của dự án trên các nền tảng mạng xã hội.

"Vào lúc 22h hôm nay, chúng tôi sẽ phản hồi các thông tin liên quan tới những nội dung mà mọi người thắc mắc, những nghi vấn đang xuất hiện trên mạng xã hội", anh Trung nói.

Theo nội dung mà anh Trung đăng tải trên trang cá nhân mạng xã hội, nhà sáng lập dự án "Nuôi em" sẽ trả lời 13 nội dung gồm:

+ Đóng tiền tháng 8/2025 (đóng cho năm học 2024-2025) rồi lại nhận thông báo đóng tiếp tiền tháng 11/2025 (cho năm học 2025-2026) cho cùng 1 mã, bạn cũng có đọc phần hướng dẫn là sử dụng cho năm học 2024-2025 nhưng lúc đó chưa hiểu rõ và cũng hụt hẫng vì khi hẹn năm sau nuôi tiếp cho em thì nhận thông báo thu hồi mã và có thể nhận mã sau đó.

+ Tại sao năm 2025 lại thu tiền học của năm 2024-2025?

+ Chính sách cho trẻ em vùng cao đi học theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP, "Nuôi em" sẽ dùng tiền đó làm gì?

+ 1 mã có 2 em trong 2 năm mà không thấy báo trước?

+ Sử dụng tài khoản cá nhân?

+ Có thông tin Nhà nước có thể nuôi các em 2-3 tuổi thì tiền sẽ xử lý thế nào?

+ Các anh chị khó chịu khi bị nhắc chuyển khoản nhiều lần.

+ Thái độ, lời nói của tình nguyện viên khi trao đổi với anh chị nuôi.

+ Tại sao không dùng tài khoản 4 số?

+ Lấy tiền đâu vận hành, duy trì dự án?

+ Làm thế nào để biết không nuôi trùng mã "Nuôi em"?

+ Xem trong group hình ảnh ăn không thấy bé?

+ Cách trả lời như chốt sale. Nhắc giục giã như đòi nợ?