Nghi vấn thiếu minh bạch, chủ dự án Nuôi em thông báo đóng băng tài khoản

Người sáng lập dự án Nuôi em cho biết, trong ngày thứ 2 (8/12) sẽ làm việc với Ngân hàng Vietcombank để đóng băng tài khoản 0491001764766 (sau đó cập nhật lại số tài khoản mới dùng để đóng băng 0711000280294). Thời gian đóng băng dự kiến là 15 ngày.

Việc đóng băng tài khoản đồng thời với việc tạm dừng chi tiền nuôi ăn các học sinh thuộc dự án.

Hoàng Hoa Trung nói đã nhận được rất nhiều sự chất vấn của cộng đồng liên quan đến việc minh bạch thu chi của dự án dẫn đến “chính bản thân tôi cũng nghi ngờ không biết mình có đảm bảo làm đúng 100% hay không”.

Anh mong muốn được làm việc với kiểm toán độc lập để kiểm tra khách quan nghiệp vụ thu - chi tiền của dự án Nuôi Em.

Hoàng Hoa Trung cung cấp thêm đường link để nhận tất cả các phản hồi. Các câu trả lời giải đáp sẽ được cập nhật tại ĐÂY.

Trước đó, từ đêm 6/12, nhiều tài khoản đã đăng bài trên mạng xã hội Threads tố dự án Nuôi em thiếu minh bạch tài chính.

Bài đăng từ tài khoản alexaphan1204 cho biết, tháng 8/2022, người này nhắn tin cho Hoàng Hoa Trung để đăng ký “nuôi em” (mỗi cá nhân sẽ góp một khoản tiền nhất định để nuôi một học sinh đi học).

Học sinh của dự án Nuôi em (Ảnh: FB Nuôi em).

Sau đó, người này được cấp 1 mã nuôi em NE03905. Tiền nuôi đóng một lần là 1.450.000 đồng.

Đến đầu tháng 1/2023, người này thử tra cứu nhưng mã nuôi em lại hiện tên một người khác.

Từ đó, người này đặt nghi vấn, đã có 2 người nuôi cùng 1 học sinh.

Một danh sách có đến hàng chục mã Nuôi em trùng nhau cũng được tung lên mạng vào khoảng 20h tối nay, càng khiến cư dân mạng nghi ngờ rằng có những trường hợp học sinh được nuôi bởi 2-3 mạnh thường quân khác nhau. Trong khi đó về nguyên tắc, 1 học sinh chỉ có 1 người góp tiền nuôi.

Dự án Nuôi em khởi xướng từ năm 2014 nhằm mục đích cung cấp bữa ăn chất lượng hơn cho trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số. Mỗi nhà hảo tâm có thể “nhận nuôi” một em nhỏ thông qua khoản đóng góp nhỏ mỗi ngày, giúp các điểm trường duy trì bếp ăn và giảm đáng kể tình trạng học sinh bỏ học.

Ít giờ trước, rapper Đen Vâu đã lên tiếng, làm rõ mối quan hệ giữa anh và dự án Nuôi em.

Nam rapper khẳng định, anh và ekip tham gia Nuôi em với tư cách là người ủng hộ, như các mạnh thường quân khác. Anh không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi em.

Hàng năm Đen Vâu và ekip vẫn gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án. Đây là chi phí cá nhân, nằm ngoài doanh thu bài hát Nấu ăn cho em.

Đen Vâu cũng giải thích, tất cả doanh thu từ bài hát nói trên dành cho thiện nguyện, nhưng không phải riêng dự án Nuôi Em mà còn dành cho các chương trình khác.

Nam ca sĩ mong cộng đồng mạng chưa vội kết luận, cần bình tĩnh lại và chờ câu trả lời minh bạch và rõ ràng từ đội ngũ Nuôi Em.

"Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ", nam rapper viết.

Trả lời phóng viên Dân trí, Hoàng Hoa Trung cho biết dự án đang nuôi khoảng 50.000-60.000 em là học sinh dân tộc thiểu số trên cả nước. Các trường hợp học sinh khó khăn này do nhà trường và chính quyền địa phương lập danh sách.

Trước đây, Nuôi em gửi tiền nuôi học sinh qua phòng giáo dục và đào tạo địa phương. Từ khi bỏ cấp huyện, Nuôi em chuyển thẳng tiền cho nhà trường.

Thái Kiều Yên - Hoàng Hồng