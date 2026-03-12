Bắt nghi phạm móc túi khách nước ngoài ở TPHCM

Ngày 12/3, Công an phường Hòa Hưng, TPHCM, đã bàn giao tài sản cho người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, khoảng 23h ngày 8/3, sau khi đi uống bia cùng bạn bè, vị khách trên đón taxi về khách sạn. Tuy nhiên, tài xế đi nhầm đường, người này đã xuống xe tại đường Sư Vạn Hạnh và đi bộ về.

Công an trao trả tài sản cho bị hại (Ảnh: Công an cung cấp).

Do quá say, người đàn ông nằm ngủ ngay trên bậc cửa của một căn nhà. Sau đó, một đối tượng đi bộ ngang qua đã lục lọi, lấy đi một bao lì xì chứa khoảng 20 triệu đồng, 300 USD cùng chiếc ví hiệu Montblanc rồi tẩu thoát.

Trong vòng 60 phút từ khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã xác định nghi phạm gây án là Ô.K.N. (41 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) và tiến hành bắt giữ. Cảnh sát đã thu hồi tài sản và trao lại cho bị hại.

Qua sự việc trên, cảnh sát khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo quản tài sản cá nhân, nhất là khi đi lại vào ban đêm hoặc sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

Trường hợp không may bị trộm cắp, người dân cần nhanh chóng trình báo công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.