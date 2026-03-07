Công an TPHCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ khi tích trữ xăng dầu

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07, Công an TPHCM) phát cảnh báo về nguy cơ cháy nổ khi người dân tích trữ xăng dầu trong nhà.

Theo cảnh sát, gần đây, một số người dân mua xăng bằng can lớn, chai lọ, thùng chứa để mang về nhà tích trữ hoặc bán lẻ. Việc người dân tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đặc biệt tại khu dân cư, nhà ở liền kề, nhà có trẻ nhỏ hoặc nơi sinh hoạt kết hợp kinh doanh.

Tài xế đổ xăng tại một cửa hàng bán lẻ xăng trên đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Đồng Nai, chiều 7/3 (Ảnh: Phước Tuần).

Trước tình trạng trên, PC07 khuyến cáo người dân chỉ mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà; không chứa xăng dầu trong khu vực sinh hoạt, nơi có người ở, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.

Xăng dầu là chất rất dễ cháy, một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va đập, gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện... có thể dẫn đến cháy lớn, đe dọa tính mạng, tài sản của gia đình và những người xung quanh.

Nếu buộc phải bảo quản xăng dầu, người dân cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện; không sang chiết xăng dầu vào chai nhựa, can hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn; không để trẻ em tiếp cận khu vực có chứa xăng, dầu.

Trường hợp cần sử dụng bếp dầu, dầu hỏa, người dân phải bảo đảm đúng cách, có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng pha dầu, nhớt để đun nấu.

Cảnh sát đặc biệt lưu ý khi xăng hoặc dầu cháy, lửa sẽ lan rất nhanh, sinh ra nhiều khói độc, gây ngạt và rất khó thoát nạn. Người dân không được dùng nước để dập đám cháy xăng dầu, vì có thể làm đám cháy lan rộng hơn.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân khi gặp hỏa hoạn cần bình tĩnh, hô hoán người xung quanh, nhanh chóng đưa người và tài sản đến khu vực an toàn và gọi ngay 114 để báo cháy; đồng thời, sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bình bọt chữa cháy hoặc cát để dập lửa nếu đám cháy mới phát sinh, còn trong khả năng xử lý.