Chiều 9/3, Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm Tác chiến an ninh mạng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công an TPHCM ra mắt Trung tâm Tác chiến an ninh mạng (Ảnh: Bảo Trân).

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử, Trưởng Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội thành phố.

Về phía Công an TPHCM có sự hiện diện của Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội thành phố; Đại tá Bùi Thanh Trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, Chỉ huy trưởng Trung tâm Tác chiến an ninh mạng, Công an TPHCM.

Theo Công an TPHCM, Trung tâm Tác chiến an ninh mạng bao gồm các bộ phận: Chỉ huy tác chiến; tác chiến an ninh mạng; ứng cứu sự cố và tham mưu tác chiến, được tổ chức theo mô hình giám sát và phản ứng an ninh mạng tập trung với việc ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ cho phép theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống mạng và hệ thống thông tin phục vụ bầu cử theo thời gian thực.

Hệ thống này giúp các đơn vị kịp thời phát hiện, cảnh báo và phối hợp xử lý các nguy cơ tấn công mạng, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời, hệ thống thực hiện phân tích, tổng hợp các luồng thông tin trên không gian mạng để tham mưu các giải pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin phục vụ bầu cử.

Công an TPHCM cho biết, trung tâm sẽ duy trì chế độ trực 24/7 suốt thời gian cao điểm của đợt bầu cử với sự tham gia của lực lượng chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Các phương án giám sát, cảnh báo và xử lý sự cố cũng được xây dựng, sẵn sàng triển khai khi có tình huống phát sinh.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Thượng tướng Lê Tấn Tới chúc mừng Công an TPHCM, đồng thời, ông mong rằng Trung tâm Tác chiến an ninh mạng sẽ phát huy tối đa hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt là trong đợt bầu cử sắp tới.