Công an TPHCM triệt phá băng buôn ma túy xuyên quốc gia

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Các đối tượng bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 2/3, Tổ công tác thuộc Đội 4, PC04, phối hợp với Công an xã Thái Mỹ kiểm tra chiếc ô tô có biểu hiện nghi vấn. Cảnh sát phát hiện Võ Minh Thịnh (SN 1993) cất giấu trong xe hơn 7kg ma túy các loại.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ thêm Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh cùng 26 đối tượng khác trong đường dây.

Bước đầu, các đối tượng cầm đầu khai nhận ma túy từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, sau đó mang về các xã thuộc tỉnh Tây Ninh (tiếp giáp TPHCM) cất giấu. Số ma túy được phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Số ma túy được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, Võ Minh Thịnh giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy. Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh tham gia hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma túy.

Tổng kết quá trình khám xét, cảnh sát thu hơn 17kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói ma túy "nước vui".