Công an TPHCM ứng trực bảo đảm an toàn cho người dân cổ vũ U23 Việt Nam

Tối 20/1, Công an TPHCM triển khai lực lượng ứng trực tại khu vực trung tâm và các địa điểm công cộng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân theo dõi, cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, từ 18h cùng ngày, các chiến sỹ CSGT đã trực chiến tại nhiều ngả đường. Lực lượng đã có mặt tại giao lộ trọng điểm, khu vực tập trung đông người để kịp thời phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý các tình huống phát sinh.

Lực lượng CSGT TPHCM ứng trực từ 18h, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực tập trung đông người (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lực lượng chức năng cũng tập trung phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng. CSGT cũng khuyến cáo người dân chấp hành quy định an toàn giao thông, không tụ tập, dừng hoặc đỗ xe trái phép dưới lòng đường.

Nhận định người dân sẽ tập trung đông tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem bóng đá và cổ vũ U23 Việt Nam, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cũng bố trí lực lượng, phương tiện túc trực nhằm bảo đảm an toàn, sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: Hoàng Hướng).

PC07 khuyến cáo, người dân tham gia các sự kiện tập trung đông người cần chú ý quan sát, xác định sẵn lối thoát nạn; lựa chọn trang phục, giày dép phù hợp, bổ sung đủ nước và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện tình huống bất thường.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, người dân cần giữ bình tĩnh, di chuyển xuôi theo dòng người, tránh chen lấn, xô đẩy để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.