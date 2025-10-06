Bão Matmo suy yếu, Quảng Ninh sáng nay mưa gió nhẹ

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 6h tại phường Hạ Long (Quảng Ninh) bắt đầu có mưa, gió song không quá lớn.

Tại trục đường Trần Quốc Nghiễn, đường bao biển bên bờ Vịnh Hạ Long, các hoạt động của đời sống thường ngày vẫn diễn ra bình thường, hàng quán ven đường vẫn mở cửa đón khách.

Hàng quán vẫn hoạt động bình thường tại phường Hạ Long, Quảng Ninh sáng 6/10 (Ảnh: Hoàng Dũng).

Tại một quán ăn ở trục đường trên, từng nhóm khách vẫn vào ăn sáng. Chủ quán chia sẻ: "Nghe tin bão Matmo đổ bộ vào Quảng Ninh chúng tôi cũng lo, nhà hàng giáp biển chỉ sợ có gió to, mưa lớn sẽ gây thiệt hại như trận Yagi. Ngay chiều qua, chúng tôi cũng đã chằng chống, gia cố nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão. Rất may cơn bão này không mạnh lại đi vào đất liền Trung Quốc nên Quảng Ninh chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ".

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 6/10, bão Matmo (bão số 11) đã đi vào đất liền Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc), suy yếu xuống cấp 8, giật cấp 10 và sẽ tiếp tục giảm trong 12 giờ tới.

Sáng sớm nay, tại Quảng Ninh đã có mưa và gió mạnh do ảnh hưởng bão Matmo (Ảnh: Hoàng Dũng).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão chỉ còn gây gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9 ở ven biển Quảng Ninh và khu vực biên giới Lạng Sơn - Quảng Tây.

Từ sáng 6/10 đến hết đêm 7/10, vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong đó có Quảng Ninh, có mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa 50-150mm, cục bộ trên 200mm, nguy cơ mưa lớn cường suất cao trên 150mm/3 giờ.

Trước đó, Quảng Ninh đã chủ động ứng phó với bão Matmo. Tại đặc khu Cô Tô, lực lượng biên phòng giúp dân chằng chống nhà cửa, gia cố 52 căn nhà nguy cơ mất an toàn, di dời lồng bè, đưa hơn 540 phương tiện vào neo đậu. Du khách trên đảo được thông báo sẵn sàng sơ tán.

Tàu thuyền vẫn neo đậu tránh trú bão trên Vịnh Hạ Long (Ảnh: Hoàng Dũng).

Chiều 5/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Ninh. Tỉnh đã yêu cầu gần 4.200 tàu thuyền vào bờ, huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện đặc chủng ứng trực.

Từ 8h ngày 5/10, Quảng Ninh tạm dừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi, dừng hoạt động tham quan, lưu trú trên biển cho đến khi có bản tin cuối cùng về bão.