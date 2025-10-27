Công an đưa gần 200 người dân đến trụ sở trú mưa, nấu mì tôm phục vụ bà con

Sáng 27/10, ông Võ Việt Hương, Trưởng Công an xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng, cho biết địa phương đang đối mặt với tình hình mưa lũ phức tạp, gây sạt lở nghiêm trọng và chia cắt giao thông.

Lực lượng công an xã đã khẩn trương sơ tán gần 200 người dân đến nơi an toàn, tổ chức nấu mì tôm phục vụ bà con giữa đêm mưa lạnh.

Công an xã Trà Leng đưa người dân đi tránh trú mưa lũ (Ảnh: Công an xã Trà Leng).

Theo ông Hương, những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước các sông suối dâng cao, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, cô lập hoàn toàn tuyến giao thông từ trung tâm xã ra bên ngoài. Đặc biệt, khu vực trước trụ sở Công an xã Trà Leng xuất hiện vết trượt dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, vùi lấp nhà cửa nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Trước tình hình khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng cùng chính quyền địa phương và lực lượng phòng thủ dân sự đã không quản ngại khó khăn, đến từng thôn xóm để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và sơ tán đến nơi an toàn.

Đến chiều tối 26/10, gần 200 người dân, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em tại thôn 1, xã Trà Leng, đã được sơ tán khẩn cấp đến trụ sở công an xã để tránh trú.

Ông Hương cho biết thêm, do mưa lũ phức tạp, việc ăn uống, sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo người dân không bị đói rét, cán bộ Công an xã Trà Leng đã tự tay nhóm bếp, nấu những nồi mì tôm nóng hổi phục vụ bà con.

Gần 200 người được đưa đến trụ sở công an xã tránh mưa lũ (Ảnh: Công an xã Trà Leng).

Hình ảnh các chiến sĩ công an nấu mì tôm phục vụ người dân tránh lũ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi và động viên từ cộng đồng.

"Giữa những cơn mưa xối xả, gió lạnh cắt da, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng cùng nhau nhóm bếp, nấu những nồi mì nóng hổi, chia từng bát mì cho bà con trú mưa khiến ai chứng kiến cũng xúc động", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Một người khác bày tỏ sự xúc động: "Những đứa trẻ co ro bên nồi mì nghi ngút khói, ánh mắt rạng lên giữa đêm mưa, đó là khoảnh khắc ấm áp tình người, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc giữa gian nan, hiểm nguy. Vì nước quên thân vì dân phục vụ, mấy chú công an quá tuyệt vời".

Công an xã Trà Leng nấu mì tôm phục vụ người dân trú mưa (Ảnh: Công an xã Trà Leng).

Trong những ngày mưa lớn, lực lượng Công an xã Trà Leng luôn chủ động bám sát cơ sở, phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ tăng cường tuần tra, kiểm tra các tuyến đường, điểm dân cư có nguy cơ sạt lở, ngập nước để kịp thời cảnh báo và hỗ trợ người dân.

Công an xã Trà Leng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các tuyến đường bị sạt lở, ngập sâu, chủ động theo dõi thông tin thời tiết và liên hệ ngay với chính quyền, lực lượng công an xã khi cần hỗ trợ.