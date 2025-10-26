Cầu ở Đà Nẵng bất ngờ sụp lún, kéo người và xe xuống hố

Ngày 26/10, lãnh đạo xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng cho biết trên địa bàn mưa lớn làm sụp lún mố đầu cầu tạo thành hố sâu rất nguy hiểm.

Sự việc xảy ra lúc 15h cùng ngày, tại cầu Ca Da thuộc quốc lộ 24C, nằm giáp ranh giữa xã Trà My và Trà Tân.

Cầu Ca Da bị sụp lún tạo thành hố sâu (Ảnh: A Núi).

Mưa lớn đã gây sụp đất, tạo thành hố lớn ngay đầu cầu, làm một xe máy và người điều khiển rơi xuống hố.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng tại địa phương được huy động để ứng cứu, đưa được người bị nạn lên bờ an toàn và cẩu phương tiện hư hỏng lên.

Nhằm đảm bảo an toàn, cảnh báo cho người dân, chính quyền xã Trà Tân đã căng dây cấm người dân qua lại cầu tránh nguy hiểm.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ 13h ngày 25/10 đến 13h ngày 26/10, phía Nam thành phố Đà Nẵng có mưa phổ biến 100-200mm.

Từ chiều 26/10, đến tối 28/10, thành phố tiếp tục có mưa lớn. Tổng lượng mưa ở vùng núi phía Tây Nam ghi nhận cao nhất 250-450mm, có nơi trên 600mm.