Công an đội mưa giúp dân qua những điểm ngập sâu ở Hà Nội

Từ 0h ngày 7/10, tại Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa lớn kèm sấm chớp. Mưa lớn kéo dài từ giữa đêm đến sáng cùng ngày khiến nhiều tuyến phố bắt đầu ngập sâu. Nhà chức trách cho biết đến 8h30 cùng ngày, số điểm ngập nước trên địa bàn TP Hà Nội đã tăng lên 90 điểm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại nút giao Cầu Bươu - Phạm Tu, trận mưa lớn kéo dài khiến khu vực này ngập sâu, có đoạn nước ngập tới gần 1m, người dân, các phương tiện như "bơi" qua điểm ngập úng. Nhiều xe máy, ô tô cố tình đi qua điểm ngập nên bị chết máy, không thể di chuyển.

Tổ công tác hỗ trợ đưa người và xe qua điểm ngập trên đường Cầu Bươu sáng 7/10 (Ảnh: Trần Thanh).

Khoảng 9h40 cùng ngày, Tổ công tác gồm 3 chiến sĩ do Trung tá Đoàn Mạnh Thắng, Đội Cảnh sát trật tự, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an Hà Nội làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên đường Phạm Tu - Cầu Bươu thì phát hiện nhiều người dân gặp khó khăn khi di chuyển qua điểm ngập.

"Nhiều người dân gặp khó khăn khi không thể di chuyển qua điểm ngập, tôi đã cùng anh em trong tổ hỗ trợ, đưa người và xe lên thùng ô tô rồi chở họ qua khu vực đường Phùng Hưng, đoạn gần Bệnh viện 103", Trung tá Thắng nói.

Nhiều người dân được cảnh sát dùng ô tô chuyên dụng đưa qua điểm ngập úng (Ảnh: Trần Thanh).

Cũng theo vị Trung tá công an, đây vừa là công việc vừa là trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân khi hỗ trợ nhân dân trong hoàn cảnh mưa bão, ngập lụt. Trung tá Thắng cho biết anh cùng đồng đội sẽ tiếp tục hỗ trợ, đưa nhiều người qua điểm ngập tới vị trí an toàn nhiều nhất có thể.

Là một người được tổ công tác do Trung tá Thắng hỗ trợ đưa qua điểm ngập úng trên đường Cầu Bươu, chị Hà (trú tại Hà Nội) xúc động cho biết chị và mọi người rất vui và cảm kích khi được lực lượng cảnh sát hỗ trợ.

Theo chị Hà, để đi qua điểm ngập trên, một số người đã phải mất tới 150.000 đồng thuê xe kéo cho quãng đường khoảng 200m. Khi được cảnh sát giúp đỡ nhiệt tình, chị và mọi người cảm thấy rất vui.

Cũng trong sáng nay, tại khu vực đường Phùng Hưng (đoạn gần Bệnh viện 103) bị ngập sâu 30-40cm, nhiều người vì thế mà gặp khó khăn khi di chuyển vào viện thăm khám, chữa bệnh.

Khoảng 8h cùng ngày, Trung tá Trần Văn Công, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực cây xăng Phùng Hưng. Anh cùng người dân đã dùng ô tô tải chuyên dụng của cảnh sát giúp nhiều người dân vượt qua đoạn đường ngập để vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng CSGT giúp đỡ một phương tiện qua điểm ngập trên đường Liễu Giai sáng 7/10 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trước tình trạng mưa to gây ngập lụt trên địa bàn thành phố, Công an Hà Nội đã huy động thêm một số lực lượng khác như cảnh sát cơ động, công an xã, phường đồng loạt ra đường hỗ trợ người dân tại những điểm bị mắc kẹt.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại đây, Đội CSGT đường bộ số 7 đã lập tổ công tác ứng trực hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân cần nhập viện gấp.

Lúc 8h30 tại đường Phùng Hưng, Trung tá Trần Văn Công phát hiện một người đàn ông đang đưa vợ là chị N.T.N. (SN 1990) đi đẻ nhưng đường bị ngập sâu. Phát hiện sự việc, Trung tá Công đã dùng ô tô chuyên dụng hỗ trợ, đưa chị N. cùng chồng qua điểm ngập sâu tới bệnh viện.

Tiếp đó, lúc 9h30, Trung tá Nguyễn Đức Sơn và Thiếu tá Nguyễn Nhân Nghĩa, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 thực hiện phương án phòng chống bão lũ tại ngã ba Xa La. Lúc này có một người đàn ông nói là Lã Văn Xuân chạy tới nhờ CSGT trợ giúp vì có người nhà bị gãy xương đùi, không thể đi qua điểm ngập tới bệnh viện.

Ngay lập tức, tổ công tác đã sử dụng ô tô chuyên dụng để đưa anh Xuân và người bệnh qua điểm ngập vào bệnh viện kịp thời.