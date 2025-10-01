Hai bệnh nhi được CSGT dùng ô tô chở đi cấp cứu kịp thời

Ngày 1/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 vừa kịp thời giúp đỡ, đưa 2 bệnh nhi bị mắc bệnh nặng, cần được chuyển viện cấp cứu gấp đi qua điểm ngập lụt tại ngã 3 Cầu Bươu - Xa La.

CSGT hỗ trợ đưa 1 trong số 2 bệnh nhi từ bệnh viện lên xe đặc chủng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 làm nhiệm vụ tại ngã 3 Cầu Bươu - Xa La thì nhận được yêu cầu trợ giúp từ một tình nguyện viên của Bệnh viện K Tân Triều về việc, nhờ CSGT hỗ trợ đưa 2 bệnh nhi cần được chuyển viện cấp cứu gấp do thiếu máu nặng và sốc nhiễm khuẩn, di chuyển qua điểm ngập.

CSGT Hà Nội dùng ô tô chở 2 bệnh nhi qua điểm ngập lụt (Video: Tiến Thành).

Sau khi nhận được thông tin, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo và sử dụng ô tô chuyên dụng để chuyển 2 bệnh nhi qua điểm ngập, tạo điều kiện cho xe cấp cứu đã đợi sẵn phía đầu cầu Đen đón 2 cháu bé.

Hai bệnh nhi được CSGT chở qua điểm ngập lụt (Ảnh: Ngọc Tiến).

Dưới cơn mưa nặng hạt, các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 7 đã dùng áo mưa của mình để che chắn cho 2 bệnh nhi đang được chở trên ô tô chuyên dụng qua vùng nước ngập.

Cảnh sát đưa 2 bệnh nhi qua điểm ngập, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp nhận (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, hai cháu bé được tiếp nhận và được kịp thời cấp cứu, tới nay sức khỏe đã ổn định.