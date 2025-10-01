Hai bệnh nhi được CSGT dùng ô tô chở đi cấp cứu kịp thời
(Dân trí) - Sau khi nhận được lời yêu cầu cần trợ giúp đưa 2 bệnh nhi đi cấp cứu, CSGT Hà Nội đã dùng ô tô chuyên dụng để chở người bệnh qua điểm ngập nặng ra xe cấp cứu đợi sẵn.
Ngày 1/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 vừa kịp thời giúp đỡ, đưa 2 bệnh nhi bị mắc bệnh nặng, cần được chuyển viện cấp cứu gấp đi qua điểm ngập lụt tại ngã 3 Cầu Bươu - Xa La.
Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 làm nhiệm vụ tại ngã 3 Cầu Bươu - Xa La thì nhận được yêu cầu trợ giúp từ một tình nguyện viên của Bệnh viện K Tân Triều về việc, nhờ CSGT hỗ trợ đưa 2 bệnh nhi cần được chuyển viện cấp cứu gấp do thiếu máu nặng và sốc nhiễm khuẩn, di chuyển qua điểm ngập.
Sau khi nhận được thông tin, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo và sử dụng ô tô chuyên dụng để chuyển 2 bệnh nhi qua điểm ngập, tạo điều kiện cho xe cấp cứu đã đợi sẵn phía đầu cầu Đen đón 2 cháu bé.
Dưới cơn mưa nặng hạt, các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 7 đã dùng áo mưa của mình để che chắn cho 2 bệnh nhi đang được chở trên ô tô chuyên dụng qua vùng nước ngập.
Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, hai cháu bé được tiếp nhận và được kịp thời cấp cứu, tới nay sức khỏe đã ổn định.