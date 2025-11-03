Bão Kalmaegi dự báo liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 30km/h.

Đến sáng 4/11, bão Kalmaegi trên khu vực phía Đông miền Trung của Philippines với cường độ cấp 12, giật cấp 15 và có khả năng mạnh lên. Trong 24 giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo ngày 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong năm với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Sau khi vào Biển Đông, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo bão sẽ liên tục tăng cấp. Đến sáng 6/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 17.

Dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Hầu hết các đài khí tượng quốc tế có cùng dự báo bão Kalmaegi sẽ mạnh lên sau khi đi qua Philippines.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).

Cụ thể, đài khí tượng Hong Kong nhận định bão sẽ giữ cường độ gió 140-145km/h khi gần đất liền từ Đà Nẵng đến Gia Lai, còn đài khí tượng Nhật Bản dự báo gió có thể đạt 144km/h.

Theo nhận định của đài khí tượng Hải quân Mỹ, bão Kalmaegi có thể đạt cực đại với sức gió lên đến 194km/h khi ở giữa Biển Đông và suy yếu khi vào gần đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.