Bão Kalmaegi có thể mạnh cấp 14 sau khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Đến chiều 4/11, bão Kalmaegi trên khu vực phía Đông miền Trung của Philippines với cường độ cấp 12, giật cấp 15 và có khả năng mạnh lên, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 25km/h và đi vào Biển Đông.

Dự báo ngày 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong năm với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Lúc 13h ngày 5/11, bão Kalmaegi trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm. Sau khi vào Biển Đông, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh 20-25km/h.

Đến chiều 6/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 340km về phía Đông Đông Nam với cường độ cấp 14, giật cấp 17 và có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Hầu hết các đài khí tượng quốc tế có cùng dự báo bão Kalmaegi sẽ mạnh lên sau khi đi qua Philippines. Cụ thể, đài khí tượng Nhật Bản dự báo vào chiều 6/11, bão Kalmaegi có thể đạt cực đại với tốc độ gió có thể lên tới 144km/h, bán kính tác động của bão lên tới 300km.

Theo nhận định của đài khí tượng Hải quân Mỹ, bão Kalmaegi có thể đạt cực đại với sức gió lên đến 194km/h khi ở giữa Biển Đông và suy yếu khi vào gần đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.