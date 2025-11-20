Chuyên gia nhận định về đợt mưa lũ lịch sử đang diễn ra ở miền Trung

Trưa 20/11, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đêm qua và sáng nay, lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã vượt lũ lịch sử năm 2009; lũ sông Ba (Đắk Lắk) đã vượt lũ lịch sử năm 1993; lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã vượt lũ lịch sử năm 1986.

Theo ông Lâm, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang đang ở mức rất cao, trên báo động 3 khoảng 0,2-2,12m; lũ trên sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk) dưới báo động 3.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức báo động 3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993 khoảng 5,21m), sau đó xuống chậm.

Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp lương thực cho bệnh nhân và cán bộ y tế Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn sau nhiều ngày cô lập (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Lâm cho biết đây là đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày ở Nam Trung Bộ (từ khoảng đêm 17/11 đến nay, trước đó mưa xảy ra ở Bắc Trung Bộ) sau các đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 10 và đầu tháng 11.

Đặc biệt, với hình thế thời tiết không khí lạnh kết hợp sóng Đông đã có những thời điểm xảy ra mưa rất cực đoan trong thời gian ngắn, mưa tại các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, theo ông Lâm.

Ông Lâm nêu ví dụ ở Sơn Thành Tây, Sơn Thành Đông, Hòa Mỹ Tây, Sơn Long, Sơn Định, Sông Hinh đều ghi nhận lượng mưa 1.000-1.200mm

"Do ảnh hưởng của mưa lớn ngay sau các đợt mưa lũ trước, các hồ thủy điện vận hành xả nước, mực nước nền trên các sông trong khu vực đã ở mức cao nên trong đợt lũ này nhiều sông đã đạt lũ lịch sử", ông Lâm nói.

Vị chuyên gia nhận định từ sáng 20/11 đến đêm 21/11, mưa có xu hướng tập trung ở phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Theo ông Lâm, điều này khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực ven biển và cao nguyên Nam Trung Bộ vẫn ở mức rất cao.

Cùng với đó, ông Lâm cho biết lũ trên sông Cái (Nha Trang, Khánh Hòa) đã đạt đỉnh và đang xuống; lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên; sông Hương, sông Bồ (Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống.

Vị chuyên gia cho hay lũ đang xuống dần trên hầu khắp các sông ở Nam Trung Bộ, trừ sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang, sông Krông, Ana đang lên.

"Sau ngày 21/11 mưa giảm, lũ trên các sông xuống nhanh hơn, tuy nhiên ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn kéo dài sau khi mưa và lũ giảm", ông Lâm nhận định.

Xem danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng tại đây.