Chủ tịch Hà Nội nêu một nguyên nhân khiến thủ đô ngập lụt nặng

Ngày 13/10, tại lễ khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã nhắc đến vấn đề ngập lụt trên địa bàn thành phố.

Ông Thanh cho biết có nhiều nguyên nhân gây ngập lụt ở Hà Nội thời gian qua, trong đó có nguyên nhân nhiều sông, hồ của thành phố, thậm chí cả những sông, hồ trong nội thành, những năm qua không được nạo vét.

"Không phải chúng ta không biết cách làm hay không có tiền mà vì không có chỗ chôn lấp bùn thải theo đúng quy định", người đứng đầu chính quyền Hà Nội nêu rõ.

Theo ông Thanh, việc nạo vét bùn sông, hồ nhằm khơi thông dòng chảy, tăng dung tích chứa, giúp tiêu thoát nước nhanh không đơn giản chỉ là việc đào bùn lên mang đi chỗ khác đổ mà phải có chỗ đổ và xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Linh Phạm).

Chủ tịch Hà Nội nêu dẫn chứng hồ Tây đã có dự án nạo vét nhưng do không có chỗ đổ bùn thải theo đúng quy định nên phải tạm dừng.

Ông Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tìm quỹ đất, cố gắng trong năm nay giao nhà đầu tư khởi công nhà máy xử lý bùn thải, sau đó thành phố sẽ triển khai dự án khẩn cấp nạo vét sông, hồ.

Trước đó chiều 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại xã Đa Phúc và Trung Giã (thuộc huyện Sóc Sơn cũ). Đây là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn thành phố.

Ông Thanh cho biết chưa bao giờ Hà Nội hứng chịu thiên tai kép như vậy, bão chồng bão, lượng mưa đặc biệt lớn. Với cơn bão số 10 (bão Bualoi), ông Thanh thẳng thắn chỉ ra công tác dự báo và phản ứng ban đầu còn bị động, tuy nhiên lực lượng chức năng của thành phố đã rút kinh nghiệm và chủ động hơn trong bão số 11 (bão Matmo).

Đường phố Hà Nội ngập nặng sau trận mưa như trút sáng 30/9 (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ông Thanh yêu cầu các lực lượng chức năng khi nước rút cần nhanh chóng vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống người dân, sớm đưa học sinh trở lại trường.

Chủ tịch Hà Nội đồng ý với các phương án của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô về củng cố đê điều, nâng cấp các trạm bơm...

Đáng chú ý, ông Thanh yêu cầu sở, ngành, địa phương trong tuần tới phải lập danh mục các công trình cấp bách, trình ngay để triển khai thực hiện, trong đó ưu tiên khu vực nội đô và ngoại thành thường xuyên ngập lụt.

"Về tổng thể hệ thống đê của Hà Nội, hai năm qua tôi đã cho kiểm tra toàn diện, tới đây sẽ lập đề án tổng thể về các tuyến đê và đường đấu nối. Việc cấp bách liên quan đến đê điều, trạm bơm nếu thực hiện ngay, mùa mưa năm sau bà con sẽ thấy hiệu quả rõ rệt", ông Thanh nhấn mạnh.

Chỉ trong 2 tuần qua, Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc mưa lớn, ngập lụt diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu 2 cơn bão Bualoi và Matmo.