Chủ tịch Hà Nội: Ứng phó bão Matmo cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Chiều 5/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp với các sở ngành, xã, phường để ứng phó với bão Matmo (cơn bão số 11).

Nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt lở đất, đá

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, cho biết theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, ngày 6/10, thành phố có gió mạnh dần lên cấp 4-5. Từ sáng sớm 6/10 đến tối 7/10, Hà Nội có mưa vừa đến mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm.

Mực nước các sông, hồ trên địa bàn thành phố ở mức cao như sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Mỹ Hà hiện dưới báo động 2; sông Bùi ở mức trên báo động 3; sông Tích ở mức trên báo động 2; sông Cà Lồ, sông Cầu, sông Đáy ở mức trên báo động 1.

Bên cạnh đó, hầu hết các hồ chứa thủy lợi vượt ngưỡng tràn như Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn...

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Tần Mục).

Ông Đại cho biết nhiều khu vực do đất, đá ngấm nước mưa thời gian dài nên đã bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt lở đất, đá. Cùng với đó, theo báo cáo của các xã, phường, hiện nay vẫn còn ảnh hưởng, thiệt hại của cơn bão số 10 (bão Bualoi) và mưa, lũ (còn trên 2.000 nhà ở bị ngập).

Ông Đại cho hay thành phố và 100% các xã, phường đã hoàn thành việc tổ chức, thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Về lực lượng, vật tư, phương tiện ứng phó bão Matmo, theo ông Đại, quân đội, công an gần 17.000 người, 2.159 phương tiện đã sẵn sàng; công ty thoát nước 2.400 người, 200 phương tiện, thiết bị; công ty cây xanh 1.000 người, 352 phương tiện, thiết bị.

Ngành nông nghiệp gồm trên 3.000 người của các công ty thủy lợi và 100% quân số thuộc bộ phận văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc, 624 trạm bơm... Các xã, phường gần 218.000 người, hơn 3.000 phương tiện và đầy đủ các loại vật tư, dụng cụ, trang thiết bị đều đã sẵn sàng ứng phó bão Matmo.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Tần Mục).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết thành phố đã ban hành nhiều văn bản giao các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác ứng phó với cơn bão Matmo.

Đối với khu vực nội thành, ông Quyền nhấn mạnh trọng tâm là xử lý ngập úng, cây đổ, điều tiết giao thông và xác định đầu mối rõ ràng giữa các lực lượng để đảm bảo phản ứng nhanh, hiệu quả.

Ở khu vực ngoại thành, theo ông Quyền, cần tập trung kiểm tra hệ thống đê điều, bờ bao, đảm bảo an toàn sản xuất, điện sinh hoạt và xử lý các điểm ngập úng nặng.

Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cần kiện toàn các lực lượng, phối hợp tốt để xử lý dứt điểm các tình huống. Sở Công Thương và các ngành liên quan chủ động nguồn hàng, bình ổn giá, tránh để thiên tai ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Về dài hạn, thành phố đã chỉ đạo thực hiện lập quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước đô thị và hoàn thiện đề án nâng cấp hệ thống đê điều toàn thành phố, theo ông Quyền.

Chủ động các phương án ứng phó

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu toàn thành phố duy trì trạng thái ứng phó cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong công tác tuyên truyền, điều hành khi xảy ra bão số 10 vừa qua.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Tần Mục).

Chủ tịch Hà Nội đề nghị Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ tăng tần suất, chi tiết các bản tin của các địa phương, trong đó có Hà Nội để thành phố có các phương án điều hành kịp thời.

Rút kinh nghiệm từ bão số 10, ông Thanh cho rằng cần tăng cường cơ chế phối hợp thông tin thống nhất giữa các đơn vị để chủ động các phương án ứng phó.

Ông Thanh yêu cầu trong những tình huống thời tiết cực đoan, truyền thông phải đi trước một bước, giúp người dân nắm bắt tình hình chính xác, chủ động ứng phó. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương phải có kịch bản vận hành khẩn cấp khi hệ thống điện, viễn thông, giao thông bị gián đoạn.

Chủ tịch Hà Nội ghi nhận nỗ lực của lực lượng công an, quân đội, công nhân thoát nước và giáo viên trong ứng phó bão số 10 khi đã kịp thời hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn cho học sinh tại các trường bị ảnh hưởng do các tuyến đường ngập sâu.

Tuy nhiên, ông Thanh yêu cầu đánh giá lại toàn bộ quy trình phối hợp, từ cảnh báo, điều hành đến truyền thông, để hoàn thiện phương án ứng phó trong những tình huống tương tự.

Theo Chủ tịch Hà Nội, bão số 11 có thể diễn biến phức tạp, nhưng nếu các cấp, các ngành chủ động, linh hoạt, phối hợp tốt và thông tin kịp thời sẽ giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm các hoạt động của nhân dân.

Về vấn đề ứng phó với mưa bão, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả, đồng thời đảm bảo các hoạt động bình thường, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch Hà Nội nêu ví dụ như việc cho cán bộ công chức, người lao động, học sinh nghỉ làm, nghỉ học trước các sự cố thiên tai, cần cập nhật thông tin liên tục, chính xác từ cơ quan liên quan để đưa ra phương án chính xác, phù hợp nhất.

Cùng với việc chủ động ứng phó trên địa bàn thành phố, ông Thanh cũng yêu cầu Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự tăng cường phối hợp với các tỉnh thành lân cận.

Theo ông Thanh, trong các cơn bão vừa qua như cơn bão Yagi, lãnh đạo thành phố đã chủ động liên hệ với lãnh đạo một số tỉnh bạn trong khu vực để điều tiết, tiêu thoát nước phù hợp, giảm thiểu nguy cơ ngập úng trên địa bàn Hà Nội.