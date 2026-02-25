Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.

Trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Viết Vương (SN 1994), Tổng giám đốc một tập đoàn lớn tại Quảng Trị, chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bên người chồng doanh nhân Nguyễn Viết Vương (Ảnh: Hoàng Nhung).

Theo danh sách công bố, ông Vương có trình độ đại học, chuyên môn ngành quản trị kinh doanh, ứng cử ở đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Đơn vị bầu cử này có 7 người ứng cử.

Tỉnh Quảng Trị có 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 104 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn theo quy định.

Ông Nguyễn Viết Vương và hoa hậu Đỗ Thị Hà tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2025. Cặp đôi có thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi công khai và quyết định “về chung một nhà”.

Lễ cưới hoa hậu Đỗ Thị Hà và người chồng doanh nhân diễn ra tại Quảng Trị vào tháng 10/2025 (Ảnh: Linh Lê Chí).

Hoa hậu Đỗ Thị Hà (SN 2001, quê tỉnh Thanh Hóa), đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2020, từng đại diện Việt Nam tại Miss World 2021. Nhiều năm qua, cô ghi dấu ấn trong các hoạt động thời trang, quảng cáo và truyền thông.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương, chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà là Tổng giám đốc một tập đoàn lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, năng lượng, đầu tư bất động sản.