Lãnh đạo TPHCM khảo sát việc chuẩn bị bầu cử tại bệnh viện

Chiều 25/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030 tại phường Sài Gòn và phường Bến Thành.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga cho biết địa phương có hơn 45.600 cử tri với 27 khu phố. Toàn phường có 16 đơn vị bầu cử tương ứng với 16 khu vực bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khảo sát công tác bầu cử tại Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: T.H.).

Tại kỳ bầu cử, phường Bến Thành có hơn 2.000 cử tri tại bệnh viện phụ sản. Địa phương đã phối hợp với bệnh viện lập danh sách, rà soát danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của người dân.

Cử tri là phụ sản và thân nhân bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 1. Tổ bầu cử sẽ đem thùng phiếu phụ đến từng phòng để cử tri bỏ phiếu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương 2 địa phương đã chủ động, chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử theo đúng chỉ đạo và yêu cầu. Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các địa phương thường xuyên rà soát, kiện toàn nhân sự ở các vị trí, công việc dự kiến bố trí phục vụ công tác bầu cử.

Trong công tác tuyên truyền, các địa phương cần coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn dân. Qua công tác bầu cử, người dân được tôn trọng, được phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ của công dân đối với việc quyết định chọn cử người đại diện cho mình tham gia các cơ quan dân cử để xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý kỳ bầu cử là thời điểm quan trọng để niêm yết, rà soát, bổ sung, tích hợp và làm chính xác dữ liệu của công dân và cử tri. Các địa phương cần làm tốt công tác này để phục vụ quản lý địa bàn thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị hai phường vận động 100% cử tri trên địa bàn đi bầu cử.

Sau khi làm việc với hai phường, ông Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã khảo sát tại Bệnh viện Từ Dũ, nơi dự kiến có hơn 2.000 cử tri là phụ sản và thân nhân sẽ bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 1 phường Bến Thành.