Kết quả bỏ phiếu ở các khu vực bầu cử sớm được xử lý như thế nào?

Ngày 25/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi Ủy ban bầu cử 12 xã thuộc khu vực miền núi, biên giới hướng dẫn về tổ chức bỏ phiếu sớm.

Theo quyết định của Hội đồng bầu cử Quốc gia, có 55 bản và đơn vị lực lượng vũ trang; 31 đơn vị và 55 tổ bầu cử thuộc 12 xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ bỏ phiếu bầu cử vào ngày 13/3, trước thời gian bầu cử của cả nước 2 ngày.

Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại Nghệ An đang được thực hiện khẩn trương (Ảnh: Hoàng Lam).

Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An yêu cầu Ủy ban bầu cử các xã thường xuyên thông báo cho cử tri về thời gian, nơi bỏ phiếu, rà soát lại toàn bộ các công việc cần thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử cũng như nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu bầu cử sớm.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, thực hiện niêm phong biên bản kết quả.

Tổ bầu cử gửi niêm phong biên bản kết quả kiểm phiếu đến Ban bầu cử tương ứng và UBND, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chậm nhất 3 ngày sau ngày bầu cử sớm.

Theo nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử, bầu 16 đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, cử tri Nghệ An cũng sẽ bỏ phiếu bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Trường hợp đặc biệt do khoảng cách địa lý cách trở, do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm không thể gửi biên bản kết quả kiểm phiếu theo thời hạn nêu trên có thể gửi muộn hơn, nhưng chậm nhất là ngày 18/3 để tổng hợp kết quả chung của đơn vị bầu cử.

Sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu sớm phải niêm phong phiếu bầu, cho vào hòm phiếu, làm thủ tục niêm phong hòm phiếu có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký Tổ bầu cử và gửi đến UBND cấp xã để quản lý.

Tại văn bản này, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đặc biệt yêu cầu các đơn vị liên quan không làm lộ lọt kết quả kiểm phiếu ở các khu vực bỏ phiếu sớm để tránh ảnh hưởng đến khu vực bỏ phiếu khác trong cùng đơn vị bầu cử.

Các Ban bầu cử và UBND, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã khi nhận được biên bản kết quả kiểm phiếu ở khu vực bỏ phiếu sớm có trách nhiệm bảo quản theo chế độ tài liệu mật và chỉ được mở bì niêm phong biên bản kết quả kiểm phiếu sau khi kết thúc cuộc bầu cử vào ngày 15/3.

Theo quyết định của Hội đồng bầu cử Quốc gia, các xã sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử sớm tại Nghệ An gồm: Bắc Lý, Keng Đu, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Huồi Tụ, Tri Lễ, Mường Quàng, Môn Sơn, Châu Khê, Hữu Khuông và Tam Thái.

Đây là những nơi có địa hình phức tạp, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của UBND bầu cử xã phải đi bộ 1-2 ngày. Việc cho phép tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm để công tác báo cáo, tổng hợp kết quả bầu cử tại các đơn vị, khu vực bỏ phiếu ở những nơi này được thuận lợi.