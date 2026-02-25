Lãnh đạo TPHCM kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử sớm

Chiều 25/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đoàn công tác tới kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 4 (phường Tam Thắng, TPHCM).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Tam Thắng (Ảnh: Phường Tam Thắng).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã kiểm tra khu vực bỏ phiếu, phòng viết phiếu bầu cử, thùng phiếu, bảng niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử, bảng niêm yết danh sách cử tri…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cũng hướng dẫn Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng hoàn thiện các công tác chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng khai mạc và tổ chức bầu cử sớm vào sáng 26/2.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác tới kiểm tra 2 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc phường Phước Thắng, tại trụ sở Hải đoàn 129 và Chi đội Kiểm ngư số 2.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phước Thắng (Ảnh: N.N.).

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM ghi nhận và đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm của phường Phước Thắng đảm bảo đúng quy định.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26/2 (trước 17 ngày) tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn với hơn 4.500 cử tri thuộc các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh TPHCM, Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3, Chi đội Kiểm ngư số 2, Lữ đoàn 125, Tiểu đoàn DK1, Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro).

Trước ngày diễn ra kỳ bầu cử sớm, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri tại các phường. Các đại biểu khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ luôn nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của người ứng cử. Phát biểu trước cử tri, các ứng cử viên đều đưa ra chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với lĩnh vực công tác.