Chi tiết 10 dự án khởi công cùng lúc ở TPHCM sáng nay

Dòng sự kiện: Hạ tầng giao thông TPHCM
Metro Bến Thành - Cần Giờ và loạt dự án khởi công ngày 19/12 tại TPHCM
19 giờ trước
Metro số 1 TPHCM phục vụ gần 19 triệu khách trong năm đầu vận hành
23 giờ trước
TPHCM duyệt nút giao gần 3.000 tỷ đồng phá thế biệt lập của Cần Giờ
Thứ ba, 16/12/2025 - 19:37
TPHCM xin ý kiến bộ, ngành về dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu
Thứ ba, 16/12/2025 - 15:04
TPHCM nghiên cứu lắp tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè
Thứ ba, 16/12/2025 - 09:27
La Tiên Villa được vinh danh tại giải thưởng Bất động sản châu Á lần thứ 20
Đọc nhiều trong Thời sự