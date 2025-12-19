Infographic

Chi tiết 10 dự án khởi công cùng lúc ở TPHCM sáng nay

Ngọc Tân

(Dân trí) - Metro Bến Thành - Cần Giờ, Nhà văn hóa Thanh niên, Vành đai 2 từ cầu Phú Hữu đến đường Phạm Văn Đồng... nằm trong số dự án được động thổ, khởi công tại TPHCM ngày 19/12.

Chi tiết 10 dự án khởi công cùng lúc ở TPHCM sáng nay - 1

Dòng sự kiện: Hạ tầng giao thông TPHCM
