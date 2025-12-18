Nguyên nhân Vành đai 3 qua Tây Ninh không kịp thông xe kỹ thuật vào 19/12

Ngày 18/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng Long An (Tây Ninh) cho biết, Vành đai 3 qua địa phận tỉnh đến nay đã hoàn thành việc san lấp nền đường bằng đá, một số đoạn đã thảm nhựa lớp 1.

Xe có thể lưu thông từ đầu tuyến đến cuối tuyến, nhưng việc hoàn thiện thảm nhựa toàn tuyến để thông xe kỹ thuật không kịp tiến độ vào ngày 19/12.

Bên cạnh đó, đoạn Vành đai 3 giáp ranh Tây Ninh - TPHCM còn dở dang nhiều hạng mục. Tại đoạn giáp ranh này, công nhân thi công cống ngang chưa xong nên chưa thể kết nối đồng bộ.

Cầu Tân Bửu bắc qua đường tỉnh 830C và sông Bến Lức đến nay đã thảm nhựa gần xong (Ảnh: An Huy).

Theo ông Hùng, đến ngày 19/12, tuyến Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ hoàn thành phần san lấp đá và chỉ còn hạng mục thảm nhựa. Một số đoạn đã thảm nhựa xong lớp 1 với chiều dài khoảng 4km, còn lại hơn 2km.

Với hiện trạng, UBND tỉnh Tây Ninh không đăng ký lễ thông xe kỹ thuật Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn tỉnh vào dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Thời gian qua, trên địa bàn mưa liên tục nên không thể thảm nhựa. Dự kiến trong tháng 1/2026, đơn vị thi công hoàn thành thảm nhựa toàn tuyến”, ông Hùng cho biết thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, hàng chục công nhân đang thi công khẩn trương các hạng mục trên tuyến Vành đai 3 qua Tây Ninh như: đổ đá san lấp nền đường, thảm nhựa, làm lan can cầu, vỉa hè…

Công nhân vận chuyển đá san lấp những mét đường còn lại trên tuyến Vành đai 3 để chuẩn bị thảm nhựa (Ảnh: An Huy).

Cầu Tân Bửu dài khoảng 1km là hạng mục quan trọng trên tuyến Vành đai 3. Đến nay, hạng mục này đang được công nhân đổ bê tông lan can cầu và chuẩn bị thảm nhựa các đoạn còn lại.

Trong khi đó, đoạn Vành đai 3 phía TPHCM, công nhân thi công cống và cầu, chưa thể kết nối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Tây Ninh.

Dự án Vành đai 3 có tổng chiều dài 76,34km, đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, được chia thành 8 dự án thành phần. Giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe cao tốc, kết hợp đường song hành hai bên (2-3 làn xe). Tổng mức đầu tư toàn dự án là 75.378 tỷ đồng.

Trong đó, địa bàn tỉnh Tây Ninh có 2 dự án thành phần là 7 và 8. Cụ thể, dự án thành phần 7 (xây dựng tuyến đường) đoạn qua Tây Ninh dài 6,84km, tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng; dự án thành phần 8 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) có tổng mức đầu tư 1.168 tỷ đồng.