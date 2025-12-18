Metro Bến Thành - Cần Giờ và loạt dự án khởi công ngày 19/12 tại TPHCM

Để chuẩn bị cho lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình trên cả nước vào ngày 19/12, UBND TPHCM đã lên danh sách 10 dự án hạ tầng, gồm 8 dự án được khởi công, động thổ, và 2 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật.

Các dự án được điểm tên trong đợt này có quy mô lớn, thuộc nhiều lĩnh vực như cầu, đường bộ, cao tốc, metro, công trình dân dụng... với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách (chưa tính vốn nhà đầu tư), có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển không gian đô thị và kết nối vùng.

10 dự án được khởi công, khánh thành, động thổ tại TPHCM dịp 19/12 (Đồ họa: Ngọc Tân).

Về lĩnh vực đường sắt, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed sẽ tổ chức động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Tuyến có chiều dài hơn 54km, tốc độ thiết kế 350km/h, kết nối khu trung tâm TPHCM với khu vực Cần Giờ.

Dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dự kiến chạy song song với đường Rừng Sác (Ảnh: Trịnh Nguyễn)

Cùng ngày, TPHCM khởi công dự án Nhà văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn) với tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng. Công trình có quy mô 21 tầng nổi và 4 tầng hầm, được đầu tư xây dựng trên khu đất 14.300m2 vốn là Nhà văn hóa Thanh niên cũ.

Trong lĩnh vực giao thông, 2 dự án thành phần Vành đai 2 TPHCM cũng được khởi công, gồm đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng với tổng mức đầu tư lần lượt là 2.653 và 2.587 tỷ đồng.

Các dự án này có vai trò khép kín tuyến Vành đai 2, tăng cường khả năng kết nối, rút ngắn thời gian đi lại và giảm áp lực giao thông cho trung tâm và cửa ngõ phía Đông.

TPHCM cũng khởi công dự án thành phần 2 thuộc tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Dự án gồm hạng mục đường gom, cầu vượt và hầm chui dân sinh dọc tuyến, góp phần giảm tải cho quốc lộ 22, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc thành phố.

Một công trình giao thông quan trọng khác được khởi công là dự án xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái, kết nối khu vực quận 1, quận 4 và quận 7 cũ. Dự án sẽ hình thành trục giao thông mới vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu Nam và giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.

Ở nhóm công trình đưa vào khai thác, TPHCM sẽ thông xe kỹ thuật 14,7km cầu cạn thuộc dự án Vành đai 3 đoạn qua địa bàn phường Long Trường, Long Phước và Long Bình (TP Thủ Đức cũ). Đây là dự án quan trọng quốc gia, giữ vai trò then chốt trong kết nối liên vùng Đông Nam Bộ.

Cùng thời điểm, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại khu du lịch biển Vũng Tàu sẽ được khánh thành. Dự án có tổng vốn 1.068 tỷ đồng, gồm hạng mục cải tạo hạ tầng giao thông kết hợp xây dựng công viên, quảng trường ven biển, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị du lịch.

Một dự án bất động sản cũng được khởi công là khu dân cư Trung tâm Sài Gòn (Sài Gòn Downtown Residence) tại phường Sài Gòn. Công ty CP Địa ốc Downtown sẽ xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ từ trước năm 1975, góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện điều kiện sống cho người dân.

TPHCM đồng loạt triển khai các dự án vào ngày 19/12 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững trong giai đoạn tới.