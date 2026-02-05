Chạy thử nghiệm thu phí không dừng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 5/2, Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Lâm Đồng thông tin, hệ thống thu phí không dừng ETC trên tuyến này đang được đơn vị tổ chức chạy thử nghiệm.

Việc này nhằm đánh giá toàn diện khả năng vận hành của hệ thống ETC, trong đó bao gồm từ thiết bị tại các làn thu phí đến phần mềm quản lý, đường truyền dữ liệu cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Một đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng hệ thống trạm dừng nghỉ nhìn từ trên cao (Ảnh: Phạm Duy).

Việc chạy thử giúp cơ quan chức năng phát hiện các lỗi kỹ thuật, điều chỉnh, đảm bảo an toàn và thông suốt khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

Theo Ban Quản lý dự án 7, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cùng đơn vị thi công, nhà cung cấp công nghệ, đơn vị vận hành để điều chỉnh, bổ sung các hạng mục còn thiếu trong hệ thống thu phí không dừng ETC. Trong đó bao gồm đồng bộ công nghệ giữa các nhà cung cấp dịch vụ, bảo đảm tín hiệu đường truyền, tổ chức giao thông tại khu vực trạm.

Ban Quản lý dự án 7 thông tin, vừa qua, đơn vị ghi nhận một số vụ trộm cắp vật tư, thiết bị hệ thống ETC, ảnh hưởng quá trình vận hành. Hiện, đơn vị này phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý triệt để vấn nạn trên.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km, nối Bình Thuận với các tỉnh Nam Trung Bộ, được đưa vào khai thác từ năm 2023. Theo kế hoạch của Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nằm trong nhóm các dự án cao tốc Bắc - Nam, bắt đầu thu phí từ cuối tháng 2 này.