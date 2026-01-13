Hệ thống thu phí không dừng trên 2 cao tốc qua Lâm Đồng và Đồng Nai

Hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đang vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí không dừng (ETC) với mức phí 0 đồng, dự kiến chính thức thu phí sau một tháng thử nghiệm.

Từ ngày 1/1, các đơn vị quản lý cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã bắt đầu vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống thu phí không dừng (ETC). Trong giai đoạn này, mức phí được tính là 0 đồng.

Theo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), hạ tầng thu phí tự động không dừng tại các nút giao của hai dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã cơ bản hoàn thiện.

Trong những ngày đầu năm, các đơn vị quản lý tiếp tục vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống thu phí và giao thông thông minh (ITS) nhằm đánh giá mức độ hoàn thiện trước khi chính thức đưa vào vận hành thu phí.

Thời gian thử nghiệm thu phí không dừng trên hai tuyến cao tốc này dự kiến kéo dài một tháng. Sau đó, các phương tiện tham gia giao thông sẽ chính thức phải trả phí.

Trong giai đoạn thử nghiệm, hệ thống ETC sẽ đọc dữ liệu xe qua trạm nhưng không thực hiện trừ tiền. Mức phí 0 đồng được áp dụng để kiểm tra khả năng xử lý dữ liệu của thiết bị.

Hạ tầng và thiết bị tại các trạm thu phí đã cơ bản hoàn thiện, áp dụng công nghệ ETC đa làn tự do, hiện đại và tích hợp liên thông toàn hệ thống. Các trạm đầu vào không có barie, giúp tài xế không cần giảm tốc độ.

Trạm đầu ra vẫn duy trì barie, tích hợp công nghệ cảm biến để nhận diện xe chạy ở tốc độ 50km/h. Ngoài ra, ban quản lý dự án đang bổ sung các hạng mục quay đầu xe để xử lý các trường hợp phương tiện quá tải trọng.

Hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ áp dụng hoàn toàn công nghệ thu phí không dừng (ETC), giúp tiết kiệm thời gian, giảm ùn tắc và nhiên liệu cho người tham gia giao thông.

Tại các lối vào trạm thu phí, chủ đầu tư đã lắp đặt hệ thống nhận diện không barie, không cabin thu phí. Camera gắn trên giá long môn sẽ tự động quét và đọc thẻ ETC dán trên ô tô khi đi qua trạm.

Đơn vị quản lý cho biết, các trạm thu phí bao gồm nhiều linh kiện và thiết bị như giá long môn, camera, biển báo, đèn, dải phân làn ô tô...

Ở lối ra, hệ thống được điều chỉnh với 2 làn ETC và 1 barie tự động. Xe có thể đi qua khu vực barie với tốc độ 60km/h, nhanh hơn so với 40km/h trước đây.

Hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài gần 200km, là một phần quan trọng của trục cao tốc Bắc - Nam nối TPHCM đi Nha Trang, chủ yếu nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các đoạn cao tốc này đã được Ban Quản lý dự án Thăng Long và Ban Quản lý dự án 7 thông xe vào năm 2023. Tuy nhiên, các gói thầu xây dựng hạ tầng thu phí, giao thông thông minh và kiểm soát tải trọng xe đến nay mới sẵn sàng vận hành.

Ngày 12/12, tại nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và quốc lộ 55, đơn vị thi công đã gấp rút lắp ráp các barie dải phân cách giữa 2 làn ô tô tại trạm thu phí tự động không dừng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), mức phí thấp nhất cho cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết là 900 đồng/km, và cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là 1.300 đồng/km.

Cục Đường bộ đã công bố dự kiến mức phí cho hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây (Đồ họa: Ngọc Tân).