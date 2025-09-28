Cây lớn đổ đè lên ô tô chở 6 người trong mưa bão Bualoi

Ngày 28/9, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 Công an thành phố Đà Nẵng, đã xử lý vụ việc một ô tô bị cây đổ đè, giải cứu 6 người.

Khoảng gần 7h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về sự cố cây đổ đè lên ô tô tại đường Phan Hành Sơn, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Ô tô chở 6 người bị cây đổ đè, gây hư hỏng (Ảnh: A Núi)

Tài xế điều khiển chiếc xe nêu trên là ông N.T.Q. (30 tuổi, trú tại xã Trà My, Đà Nẵng). Tại thời điểm gặp nạn, trên xe có người già, việc đi lại khó khăn.

Một xe cứu nạn cùng 7 chiến sĩ cảnh sát đã được điều động đến hiện trường tham gia công tác cứu hộ.

Sau khi tiếp cận hiện trường, xác định có người bị nạn trong xe, chỉ huy cho dùng máy cưa cắt cành cây, đưa 6 người bị nạn ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng cũng dọn dẹp hiện trường, trả lại mặt đường cho xe lưu thông.