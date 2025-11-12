Cao tốc La Sơn - Hòa Liên ách tắc sau vụ va chạm giữa 2 xe tải

Ngày 12/11, Khu Quản lý đường bộ III cho biết trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên (nối thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải khiến tuyến đường bị ách tắc nhiều giờ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h45 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 89H-038.xx chạy trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên hướng Bắc - Nam. Khi đến vị trí cầu km40+768 (thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng), xe tải đi chậm lại để lách xe cẩu đang thi công cầu trên tuyến.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III).

Cùng lúc này, xe tải mang biển kiểm soát 95C-088.xx chạy cùng chiều phía sau không phanh kịp nên đâm vào đuôi xe tải 89H-038.xx.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng 2 phương tiện hư hỏng nặng, giao thông trên tuyến bị ách tắc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều xe cẩu đến cứu hộ.

Đến khoảng 13h15 cùng ngày, phương tiện gặp nạn được di dời khỏi hiện trường, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên thông xe trở lại.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, thời điểm xảy ra tai nạn mặt đường cao tốc ướt, phương tiện lưu thông một chiều. Đoạn đường này đang được thi công nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên vừa thông xe một làn sau thời gian đóng tuyến do sạt lở. Thời gian thông xe một làn được triển khai trong các ngày 10-20/11. Trong thời gian này, chủ đầu tư cấm các loại xe khách và xe tải trên sáu trục (xe tải trên 6 trục bánh) lưu thông.

Các phương tiện đủ điều kiện cũng chỉ được phép lưu thông trên tuyến trong khoảng thời gian 6-17h hàng ngày.

Sau 10 ngày tổ chức giao thông tạm, chủ đầu tư dự án sẽ phối hợp cơ quan chức năng đánh giá, khi đủ điều kiện sẽ thông xe 2 làn.