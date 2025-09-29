Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND, chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh.

Cụ thể, quyết định này nêu rõ, do ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10), trên địa bàn xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, xảy ra gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn kéo dài. Tại vị trí K25+570, mái kè biển Hải Thịnh 3, thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, xã Hải Thịnh bị sạt, sập nghiêm trọng.

Các lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố đoạn kè biển Hải Thịnh 3 (Ảnh: Xuân Sắc Thịnh Long).

Theo quyết định này, các cấu kiện kè bị sóng đánh hất văng ra ngoài, tạo thành tình trạng khoét ruỗng hàm ếch, ăn sâu vào bên trong với diện tích ước tính 20x15m.

Tình hình hiện tại vẫn rất nguy hiểm, do sóng lớn vẫn tiếp tục gây hư hỏng cho vị trí mái kè Hải Thịnh 3, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người và tài sản trong khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo áp dụng ngay một số biện pháp để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trong đó, giao UBND xã Hải Thịnh theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố; chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ.

"Huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện, nguồn lực và triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng", quyết định nhấn mạnh.

Quyết định này cũng yêu cầu, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sự cố; cấm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm các loại phương tiện đi qua khu vực sự cố.

Xác định giải pháp xử lý phù hợp, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo ổn định lâu dài cho khu vực trên. “Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư”, quyết định nêu rõ.

Quyết định của Chủ tịch tỉnh này cũng giao các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực quản lý chủ động hướng dẫn, đôn đốc, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với UBND xã Hải Thịnh tổ chức thực hiện khắc phục sự cố, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tỉnh Ninh Bình đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tại xã Hải Thịnh để trực tiếp chỉ đạo ứng phó với sự cố sạt lở đê biển Hải Thịnh 3 và công tác khắc phục hậu quả thiên tai do giông lốc, mưa lũ sau bão.