Gần 1.000 xã, phường trên cả nước nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Sáng 30/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) trong 24 giờ qua, tại các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến tại Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên 40-80mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh 20-50mm...

Hàng trăm xã, phường nguy cơ xảy ra lũ quét (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ trong những giờ tới khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 957 xã, phường trên cả nước.

Xem chi tiết danh sách các điểm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại đây.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa cho khu vực ngoại thành Hà Nội và đang di chuyển, mở rộng sang khu vực nội thành.

Trong sáng nay, vùng mây này gây mưa cho một số khu vực ngoại thành, sau đó sẽ lan sang các khu vực thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa to đến rất to.

Dự báo khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm/3 giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần.

Theo dự báo, cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết đến 17h30 ngày 29/9, bão Bualoi đã khiến 13 người chết (Huế 1 người, Thanh Hóa 1 người, Ninh Bình 9 người, Hưng Yên 2 người), 13 người mất tích, 8 người mất liên lạc và 35 người bị thương.

Bão số 10 cũng làm hơn 8.220 nhà bị hư hỏng tốc mái, trong đó nhiều nhất là Hà Tĩnh hơn 4.770 nhà; Nghệ An hơn 2.350 nhà; Ninh Bình gần 840 nhà...

Mưa bão làm ngập, thiệt hại gần 3.070ha lúa, hoa màu; sạt lở 7 điểm đê.